Андреева прокомментировала поражение от мужчины в финале выставочного турнира
Андреева о поражении от Газуани: это впервые, когда держу трофей, проиграв матч
«Это впервые, когда я держу трофей, проиграв матч. Надеюсь, такое со мной случается в последний раз. Но ты, Янис, играл реально здорово, думаю, ты также заслужил кубок. Прости, что тебе не досталось», — приводит слова Андреевой «Чемпионат».
Андреева уступила Дюрану со счётом 5:7, 2:6.
Напомним, что россиянка должна была играть с украинкой Мартой Костюк, которая снялась по политической причине.
Ранее Евгений Тюрнев выиграл турнир серии «челленджер» в Анталье (Турция).