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Андреева прокомментировала поражение от мужчины в финале выставочного турнира

Андреева о поражении от Газуани: это впервые, когда держу трофей, проиграв матч

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16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала поражение от француза Яниса Газуани в финале выставочного турнира в Бур-де-Пеаж.

«Это впервые, когда я держу трофей, проиграв матч. Надеюсь, такое со мной случается в последний раз. Но ты, Янис, играл реально здорово, думаю, ты также заслужил кубок. Прости, что тебе не досталось», — приводит слова Андреевой «Чемпионат».

Андреева уступила Дюрану со счётом 5:7, 2:6. 

Напомним, что россиянка должна была играть с украинкой Мартой Костюк, которая снялась по политической причине.

Ранее Евгений Тюрнев выиграл турнир серии «челленджер» в Анталье (Турция).

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