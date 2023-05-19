«Игра на истощение»: Бобровский не пропустил за четыре овертайма и принёс «Флориде» победу над «Каролиной»

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил 63 спасения в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной» и помог своей команде одержать гостевую победу. Встреча продолжалась почти 140 минут чистого игрового времени и завершилась за 13 секунд до конца четвёртого овертайма. Россиянин побил клубный рекорд по количеству сейвов в играх плей-офф, а также вошёл в десятку лучших вратарей НХЛ по этому показателю.

Первый матч финала Восточной конференции НХЛ между «Каролиной» и «Флоридой» выдался поистине сумасшедшим. Он продлился почти шесть часов и завершился за 13 секунд до конца четвёртого овертайма победой «Пантерз». Это шестая по длительности игра в истории Кубка Стэнли. Самым продолжительным остаётся матч 1936 года между «Детройтом» и «Монреалем», которые довели дело до шестого овертайма и сыграли в нём 16 минут 30 секунд.

Одним из главных творцов феноменальной победы «Пантерз» стал, конечно, Сергей Бобровский, который отразил 63 броска по своим воротам. Работы у голкипера хватало с первых секунд встречи, так как «Харрикейнз» на правах хозина активно осаждал его владения.

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В стартовом периоде россиянин совершил 14 сейвов, но вот с выстрелом Сета Джарвиса за 12 секунд до перерыва не справился. Однако в том эпизоде Себастьян Ахо снабдил партнёра настолько быстрым и точным пасом, что шансов отразить бросок у голкипера практически не было. Впрочем, гол в раздевалку не только не выбил гостей из колеи, но и, напротив, дал стимул работать в атаке ещё более активно.

Кроме того, во втором отрезке игроки «Пантерз» стали действовать более дисциплинировано, прекратили хватать удаления, коих в начале матча было сразу три, и ближе к концу периода за две с небольшим минуты дважды пробили Фредерика Андерсена. В первом эпизоде отличился финн с русскими корнями Александр Барков, получивший шикарную поперечную передачу от Энтони Дюклера, а во втором — Картер Вераге.

Казалось, что ход матча повернулся на 180 градусов, однако на третий период хозяева вышли бороться не на жизнь, а на смерть. Не прошло и четырёх минут, как за спиной Бобровского во второй раз загорелся красный свет. Этому предшествовало удаление Сэма Беннетта, который переусердствовал с силовым приёмом.

«Каролина» как по нотам разыграла большинство, защитники «Флориды» не успели подстраховать своего голкипера — и в итоге паритет был восстановлен. После этого «Харрикейнз» ничуть не сбавил темпа и вчистую перебросал оппонента — за 20 минут соотношение составило 14 против 2. Однако российскому вратарю удалось сохранить концентрацию и перевести игру в овертайм.

В дополнительное время «Флорида» не стала откладывать дело в долгий ящик и забросила третью шайбу в самом начале, однако рефери усмотрели в том эпизоде помеху вратарю со стороны игрока гостей. Гол был отменён, что привело в бешенство главного тренера гостей Пола Морриса. Но уже спустя несколько минут фортуна вернула «Пантерз» должок: им невероятно повезло, когда Джарвис с убойной позиции угодил в перекладину ворот Бобровского.

Затем пришло время второго овертайма, а за ним и третьего. Сначала игра стала самой длительной в нынешнем сезоне НХЛ, затем был побит рекорд «Каролины» по продолжительности матчей в плей-офф, чуть позже пало аналогичное достижение «Флориды». Местное время перевалило за полночь, но хоккеисты, казалось, не выбились из сил. Опасных моментов хватало у обоих ворот, но вратари трудились не покладая рук. Бобровский за 79 минут 47 секунд овертайма успел отразить 34 броска, а его визави Андерсен — 39 из 40.

Роковыми для хозяев стали последние секунды четвёртого овертайма, причём ситуация сначала не предвещала ничего плохого. Защитники обокрали рвавшегося к воротам Мэтью Ткачука, но Брент Бёрнс не нашёл ничего лучше, чем пробросить шайбу вдоль борта, где её подхватил Беннетт и, недолго думая, отпасовал оставшемуся в зоне американцу. Ткачук бросил в ближнюю девятку, подарив команде первую победу в полуфинальной серии Кубка Стэнли.

«Пожалуй, это мой самый любимый гол в жизни», — с улыбкой заявил хоккеист после игры.

Бобровский же стал лишь третьим голкипером с 1955 года, кому удалось совершить 50 и более сейвов в двух матчах плей-офф подряд. До сегодняшнего дня этим могли похвастаться лишь Юусе Сарос (в 2021 году) и Кёртис Джозеф (в 1993-м).

Кроме того, россиянин установил рекорд клуба по количеству отражённых бросков в одном матче плей-офф, а также вошёл в десятку лучших голкиперов НХЛ по этому показателю. Из действующих игроков его превосходят лишь трое: Йоонас Корписало (85), Игорь Шестёркин (79) и Джейк Оттингер (64).

Говоря о том, насколько сложно было сохранять концентрацию на протяжении почти 140 игровых минут, Бобровский подчеркнул, что старался фокусироваться на каждом конкретном игровом моменте.

«Это своего рода игра на истощение. Ты просто стараешься набраться терпения и ждёшь момента, ждёшь броска. (Отражаешь) один удар за другим. Ты не заглядываешь слишком далеко, остаёшься в конкретном моменте и делаешь всё возможное, чтобы шайба не попала в сетку», — поделился россиянин.

Партнёры по команде не устают благодарить своего вратаря, который проводит просто феноменальный плей-офф.

«Он всё такой же нереальный, и мы по-прежнему его обожаем», — заметил Барков.