Бобровский: играть в хоккейной столице — это всегда событие, а победа здесь ещё более особенная
- AP
«Играть в хоккейной столице — это всегда особенное событие, а победа здесь кажется ещё более особенной. Это, безусловно, важный момент, но сейчас мы не думаем о чём-то серьёзном. Мы не задумаемся о том, что произошло», — цитирует Бобровского пресс-служба «Пантерз».
Встреча в Торонто на стадионе «Скотибанк Арена» завершилась в овертайме со счётом 3:2.
Российский голкипер Сергей Бобровский совершил по ходу матча 50 спасений.
Таким образом, счёт в серии стал 4-1 в пользу «Флориды». В полуфинале «Пантерз» сыграет с «Каролиной Харрикейнз».
Ранее сообщалось, что «Флорида» вышла в финал Восточной конференции НХЛ впервые с 1996 года.