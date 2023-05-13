Бобровский: играть в хоккейной столице — это всегда событие, а победа здесь ещё более особенная

Российский вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский высказался о победе своей команды над «Торонто Мэйпл Лифс».

«Играть в хоккейной столице — это всегда особенное событие, а победа здесь кажется ещё более особенной. Это, безусловно, важный момент, но сейчас мы не думаем о чём-то серьёзном. Мы не задумаемся о том, что произошло», — цитирует Бобровского пресс-служба «Пантерз».

Встреча в Торонто на стадионе «Скотибанк Арена» завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Российский голкипер Сергей Бобровский совершил по ходу матча 50 спасений.

Таким образом, счёт в серии стал 4-1 в пользу «Флориды». В полуфинале «Пантерз» сыграет с «Каролиной Харрикейнз».

Ранее сообщалось, что «Флорида» вышла в финал Восточной конференции НХЛ впервые с 1996 года.