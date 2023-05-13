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«Флорида» вышла в финал Восточной конференции НХЛ впервые с 1996 года

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«Флорида Пантерз» смог пробиться в финал Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) впервые за 27 лет.
«Флорида» вышла в финал Восточной конференции НХЛ впервые с 1996 года
  • AP

Встреча в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Российский голкипер Сергей Бобровский совершил по ходу матча 50 спасений.

Таким образом, счёт в серии стал 4-1 в пользу «Флориды». В полуфинале «Пантерз» сыграет с «Каролина Харрикейнз». В последний раз команда доходила до финальной стадии конференции в сезоне-1995/1996.

Ранее «Вегас» победил «Эдмонтон» и вышел вперёд в серии плей-офф НХЛ, у Барбашёва голевой пас.

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