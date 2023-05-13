«Флорида» вышла в финал Восточной конференции НХЛ впервые с 1996 года
- AP
Встреча в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершилась в овертайме со счётом 3:2.
Российский голкипер Сергей Бобровский совершил по ходу матча 50 спасений.
Таким образом, счёт в серии стал 4-1 в пользу «Флориды». В полуфинале «Пантерз» сыграет с «Каролина Харрикейнз». В последний раз команда доходила до финальной стадии конференции в сезоне-1995/1996.
Ранее «Вегас» победил «Эдмонтон» и вышел вперёд в серии плей-офф НХЛ, у Барбашёва голевой пас.