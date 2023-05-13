Третьяк: Бобровский доказывает, что он главный во «Флориде»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался об игре российского вратаря «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского.

«Мне в какой‑то степени жаль «Торонто», там ворота защищал наш Илья Самсонов, пока не получил травму. Но всё равно — Бобровский мне ближе. Он действительно классный голкипер и хороший человек. Я его очень хорошо знаю. Потрясающий вратарь, который доказал, что он главный в команде», — приводит слова Третьяка «Матч ТВ».

Встреча в Торонто на стадионе «Скотибанк Арена» завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Российский голкипер Сергей Бобровский совершил по ходу матча 50 спасений.

Таким образом, счёт в серии стал 4-1 в пользу «Флориды». В полуфинале «Пантерз» сыграет с командой «Каролина Харрикейнз».

Ранее сообщалось, что «Флорида» вышла в финал Восточной конференции НХЛ впервые с 1996 года.