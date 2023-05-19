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Бобровский установил рекорд «Флориды» по числу сейвов в одном матче плей-офф НХЛ

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Российский вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский установил клубный рекорд по количеству отражённых бросков в одном матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Бобровский установил рекорд «Флориды» по числу сейвов в одном матче плей-офф НХЛ
  • AP

34-летний россиянин совершил 63 сейва в первом матче серии 1/2 финала плей-офф НХЛ.

Таким образом, вратарь побил рекорд «Флориды» по числу сейвов в одной встрече плей-офф, который принадлежал американцу Джону Ванбисбруку (55 сейвов, 1996 год).

Также Бобровский стал третьим вратарём НХЛ с 1955 года, кому удалось совершить более 50 сейвов в двух играх плей-офф НХЛ подряд.

Ранее сообщалось, что 63 сейва Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Каролина Харрикейнз» в первом матче полуфинала НХЛ.

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