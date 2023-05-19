63 сейва Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Каролину» в первом матче полуфинала НХЛ

«Флорида Пантерз» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в первом матче серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли (США) и завершилась в четвёртом овертайме со счётом 3:2.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский совершил 63 сейва.

Таким образом, он стал третьим вратарём НХЛ с 1955 года, кому удалось совершить более 50 сейвов в двух играх плей-офф НХЛ подряд.

При этом прошедший матч стал самым продолжительным в истории обоих клубов.

Ранее определились все полуфинальные пары Кубка Стэнли.