63 сейва Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Каролину» в первом матче полуфинала НХЛ
- AP
Встреча проходила на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли (США) и завершилась в четвёртом овертайме со счётом 3:2.
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский совершил 63 сейва.
Таким образом, он стал третьим вратарём НХЛ с 1955 года, кому удалось совершить более 50 сейвов в двух играх плей-офф НХЛ подряд.
При этом прошедший матч стал самым продолжительным в истории обоих клубов.
Ранее определились все полуфинальные пары Кубка Стэнли.