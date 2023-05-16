Бобровский: стараюсь не мыслить масштабно, нужно оставаться в моменте

Российский вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский рассказал о том, как относится к жизни.

«Сейчас я стараюсь не мыслить масштабно. Необходимо оставаться в моменте, концентрироваться и сосредотачиваться на нём. Не нужно думать о том, что произойдёт или произошло», — цитирует Бобровского The Hockey News.

Российский голкипер в составе «Флориды» вышел в полуфинал Кубка Стэнли, где сыграет с «Каролина Харрикейнз».

В другой полуфинальной серии сыграют «Даллас Старз» и «Вегас Голден Найтс».

Ранее сообщалось, что восьмой сезон подряд россиянин станет обладателем Кубка Стэнли.