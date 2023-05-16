Через всю площадку: пас Дадонова помог «Далласу» забросить победную шайбу и пройти «Сиэтл» в Кубке Стэнли

Евгений Дадонов отметился результативной передачей в седьмом матче четвертьфинала плей-офф НХЛ. В середине третьего периода нападающий «Далласа» исполнил передачу через всю площадку и помог Уайатту Джонстону забросить победный гол в ворота «Сиэтла». Подопечные Питера Дебура взяли верх со счётом 2:1 и вышли в финал Западной конференции, а россиянин прервал сухую серию из двух встреч и вышел на первое место в команде по показателю полезности.

В преддверии старта плей-офф «Даллас» назывался в числе фаворитов в борьбе за главный трофей. Питер Дебур имел в распоряжении команду, олицетворяющую практически идеальный сплав опыта и молодости, а также не самого возрастного, но очень стабильного и мастеровитого голкипера, завершившего регулярный чемпионат в статусе одного из самых надёжных. Однако всё это не помогло техасцам избежать напряжённой дуэли с дебютантом Кубка Стэнли — «Сиэтлом», затянувшейся аж на семь матчей. И хотя в решающем из них именно «Старз» имел преимущество домашней площадки, победу ему это не гарантировало.

«Кракен» уже успел заслужить звание главного возмутителя спокойствия в рамках нынешнего турнира. В первом раунде подопечные Дэйва Хэкстола сенсационно сломили сопротивление действующего чемпиона — «Колорадо», лишившегося нескольких ключевых исполнителей, а потом трижды взяли верх над «Далласом», причём однажды сделали это на льду соперника — в «Американ-эйрлайнс-центре». В стартовой встрече серии коллективы отличились по четыре раза в основное время, а в овертайме его судьбу решил Янни Гурд. Канадец помогал «Тампа-Бэй» в их походе за двумя Кубками Стэнли, но не был защищён на драфте расширения и отправился в штат Вашингтон. И к ключевому противостоянию подходил в статусе не только лидера «Сиэтла», но и одного из лучших бомбардиров первенства в целом.

Забегая вперёд, стоит отметить, что Гурд вновь смотрелся здорово и продлил результативную серию до трёх матчей, до последнего стараясь вытащить своих партнёров в следующий раунд. И дать состояться уникальному событию. Ведь в этом случае в финале Западной конференции встретились бы два самых молодых клуба НХЛ — «Вегас» и «Сиэтл», отыгравшие в лиге всего восемь сезонов на двоих. Но осуществить это помешали звёзды «Далласа», в числе которых был Евгений Дадонов.

Выступление россиянина в противостоянии с «Кракеном» нельзя было назвать однозначно удачным. Да, к этому моменту он имел в активе гол и три передачи, но от нападающего второго звена и одного из самых опытных хоккеистов команды можно было ожидать большего. Не в пользу Дадонова говорило и то, что в последних двух встречах он не набрал ни одного очка, а пятый матч серии и вовсе завершил с отрицательным показателем полезности («-1»).

И уже на первых минутах Дадонов продемонстрировал желание реабилитироваться перед болельщиками за не самую яркую игру. В начале первого периода именно он принял участие в опаснейшей атаке, завершившейся попаданием Миро Хейсканена в штангу. А спустя несколько минут сначала сам завёз шайбу в зону противника, а потом чуть было не забросил её в ворота. Но Филипп Грубауэр творил чудеса.

Российский форвард продолжил трудиться и во втором периоде. И хотя сам так ни разу и не попал в створ, неоднократно выводил на ударную позицию партнёров. Так, благодаря его усилиям великолепный момент имел Джейми Бенн, ответивший мощным выстрелом на попадание Джейдена Шварца в штангу. Но открыть счёт было суждено не ему. Роопе Хинц укатил в контратаку и всё же застал врасплох немецкого голкипера. Финн забросил девятую шайбу в плей-офф и с 19 очками вплотную приблизился к статусу лидера бомбардирской гонки. Пока им является Коннор Макдэвид (8 + 12), чей «Эдмонтон» накануне завершил выступление в турнире.

Однако голу Хинца не было суждено стать победным. За 19 секунд до финальной сирены Оливер Бьёркстранд при поддержке Гурда всё же огорчил Эттингера, подарив «Кракену» призрачную надежду на спасение. Но до этого «Старз» забил во второй раз. И произошло это при непосредственном участии Дадонова. На 53-й минуте россиянин получил шайбу за собственными воротами, заметил рывок юного Уайатта Джонстона и исполнил потрясающую передачу через всю площадку. Отрикошетив от борта, та оказалась аккурат на клюшке канадца, неотразимо бросившего обратным хватом.

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Таким образом, Дадонов не только помог «Далласу» завоевать путёвку в полуфинал Кубка Стэнли, но и позволил Джонстону вписать своё имя в историю НХЛ. Канадец стал самым молодым автором победного гола в серии плей-офф (20 лет и один день), превзойдя рекорд легендарного Яромира Ягра (20 лет и 76 дней).

После игры действиями молодого канадца восхитился сам наставник «Старз» Дебур. По его словам, в том эпизоде Джонстон исполнил всё на высочайшем, элитном уровне, хотя в схожей ситуации на такое решились бы немногие. При этом наставник незаслуженно обделил вниманием Дадонова, без чьего великолепного заброса этого шанса попросту не было бы.

Так или иначе, «Даллас» сделал ещё один шаг на пути к завоеванию трофея, Дебур вплотную подобрался к великому Скотти Боумэну по числу команд, которые ему удавалось выводить в полуфинал плей-офф (четыре), а Дадонов подтвердил, что «Старз» не зря выменял его у «Монреаля» незадолго до дедлайна. Сейчас россиянин не только имеет в активе девять (4 + 5) очков в розыгрыше Кубка Стэнли, но и занимает первое место по показателю полезности в коллективе («+6»). Таким результатом может похвастаться лишь Джоэль Хэнли.