В нужный момент: две передачи Барбашёва в гостях помогли «Вегасу» выбить «Эдмонтон» из Кубка Стэнли

Иван Барбашёв отметился двумя результативными передачами в шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном» и помог «Вегасу» пробиться в следующую стадию Кубка Стэнли. Благодаря стараниям россиянина его партнёр Джонатан Маршессо оформил во втором периоде натуральный хет-трик. Клим Костин в составе «Ойлерз» провёл на льду чуть больше трёх минут и результативными действиями не отметился.

Шестая встреча четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ между «Эдмонтоном» и «Вегасом» обещала стать горячей. Уступившие два дня назад в гостях канадцы оказались на волоске от вылета и были максимально заряжены на победу. Не давала им иной возможности и забитая под завязку домашняя арена «Роджерс Плэйс»: трибуны ревели и жаждали крови соперника уже на раскатке.

Однако это давление ни на йоту не поколебало уверенности гостей. Они распечатали ворота Стюарта Скиннера уже на 24-й секунде, благодаря чему Райлли Смит вышел на второе место в списке авторов самых быстрых голов Кубка Стэнли в истории команды. Шустрее был лишь Марк Стоун, отличившийся на 16-й секунде в 2019 году. Интересно, что «Вегас» открыл счёт впервые в этой серии — в предыдущих пяти матчах первым всегда забивал «Эдмонтон».

Впрочем, хозяева с ответом тоже не стали затягивать и спустя всего 31 секунду восстановили паритет. Герой регулярного чемпионата Коннор Макдэвид исполнил бросок из правого круга вбрасывания на технику, а голкипер «Голден Найтс» Эдин Хилл свою команду не выручил.

Две шайбы за стартовые 55 секунд в розыгрыше Кубка Стэнли в XXI веке команды ещё ни разу друг другу не забрасывали, а вообще это второй случай в истории турнира. В 1993 году ещё быстрее голами обменялись «Ванкувер» и «Лос-Анджелес»: им для этого хватило всего 52 секунд.

После точного броска своего лидера «Ойлерз» так воодушевился, что на исходе третьей минуты вырвался вперёд благодаря усилиям Уоррена Фогеле, но затем страсти на льду поутихли. Гости оправились от небольшого стартового потрясения, заиграли аккуратнее и больше не допускали казусов у своих ворот. А после перерыва «Вегас» и вовсе преобразился, полностью прибрав инициативу.

Главным героем второй двадцатиминутки стал Джонатан Маршессо, который оформил натуральный хет-трик (отличился трижды подряд. — RT), и дважды ему в этом помог Иван Барбашёв. Причём в первом эпизоде, когда старожил «Вегаса», выступающий за клуб с момента его основания, сравнял счёт, россиянин снабдил его шикарным пасом. Иван занял хорошую позицию на пятачке и в касание переправил шайбу на дальнюю штангу после наброса Ши Теодора от синей линии. Там уже поджидал канадец, которому оставалось только не промахнуться.

А третья голевая комбинация «рыцарей» началась с того, что Барбашёв выцарапал шайбу у одного из лидеров «Ойлерз», Леона Драйзайтля, и отпасовал под бросок Алеку Мартинесу. Скиннер отразил выстрел американца плечом, но шайба повисела в воздухе и предательски упала ему за спину практически на ленточку, а там расторопнее всех оказался Маршессо.

В третий раз за 14 минут 33-летний канадец отличился в большинстве, записав тем самым на свой счёт первый натуральный хет-трик в истории «Найтс» в матчах Кубка Стэнли.

На второй перерыв гости ушли в прекрасном настроении и с комфортным преимуществом. Как отметил в эфире клубного радио Барбашёв, в третьем периоде команде важно было всё это не растерять.

«От нас зависит, как играть правильно. Не просто сидеть сложа руки, а продолжать оказывать давление и пытаться завершить серию досрочно. Получится ли сыграть как надо, зависит от нас — нужно не просто пытаться удержать счёт, а продолжать владеть инициативой и пытаться выбить их из плей-офф», — отметил российский нападающий.

И «Вегасу» сполна удалось справиться с этой задачей, хотя им и пришлось отчаянно отбиваться оставшиеся 20 минут. Отменно поработал на этом отрезке голкипер Хилл, а всего за матч он отразил 38 бросков из 40.

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Окончательный счёт установил Уильям Карлссон. Он послал шайбу в пустые ворота за 40 секунд до финальной сирены и досрочно отправил Макдэвида и его партнёров на летние каникулы. «Вегас» же в четвёртый раз в своей недолгой истории — а клуб существует всего с 2017 года — вышел в полуфинал Кубка Стэнли. Их соперник определится в седьмом матче противостояния «Далласа» с «Сиэтлом».

«Сегодня точно насладимся победой, но мы только на середине пути. В каждом матче все стараются сыграть как надо, и иногда всё складывается в нашу пользу. В одной игре [себя отлично проявляет] один игрок, в следующей — другой. И именно такой философии мы придерживаемся в этом сезоне: твоя очередь, двигаемся дальше», — поделился эмоциями Маршессо после матча.

Канадским же клубам в НХЛ отчаянно не везёт: вот уже 30 лет им не удаётся завоевать Кубок Стэнли. Последней командой, которая поднимала над головой заветный трофей, был «Монреаль» в 1993-м.

Что касается Барбашёва, пришедшего в стан «Вегаса» незадолго до окончания периода дозаявок из «Сент-Луиса», то благодаря двум ассистам он набрал уже девять очков (4 + 5) в нынешнем плей-офф. Иван входит в пятёрку лучших бомбардиров команды, уступая лишь тому же Маршессо, а также Чандлеру Стивенсону, Марку Стоуну и Джейку Айкелу. А среди российских хоккеистов он лучший по этому показателю.

В 2019 году Барбашёв стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Блюз». Спустя четыре года он движется к повторению этого достижения.