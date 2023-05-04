Круче Макдэвида: Барбашёв оформил дубль и вывел «Вегас» вперёд в серии с «Эдмонтоном» в Кубке Стэнли

Иван Барбашёв оформил дубль и помог «Вегасу» взять верх над «Эдмонтоном» в первом матче четвертьфинала плей-офф НХЛ. Российский нападающий был признан лучшим игроком встречи, несмотря на то что в стане соперника покером отметился Леон Драйзайтль. А накануне одним из главных творцов победы над «Торонто» стал Сергей Бобровский. Голкипер совершил 34 сейва, выиграл заочную дуэль у Ильи Самсонова и продлил серию побед в турнире до четырёх.

Бенефис Барбашёва

На бумаге серия «Голден Найтс» с «Ойлерз» обещала стать сверхрезультативной, ведь встречались одни из самых забивных команд нынешнего плей-офф. После первого раунда коллектив из Невады занимал четвёртое место по количеству голов в среднем за игру (3,8) и уступал лишь «Торонто», «Бостону» и своему будущему сопернику, отгружавшему в ворота «Лос-Анджелеса» в среднем по 4,17 шайбы за матч. И в первой части этого противостояния оппоненты не стали изменять самим себе и устроили феноменальную перестрелку, по итогам которой красный свет зажигался суммарно 12 раз. И к неожиданности многих, в ней преуспел не один из самых ярких атакующих дуэтов современности — Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль.

Безусловно, главные звёзды «Эдмонтона» выглядели потрясающе и вновь пополнили бомбардирский счёт. При этом в роли лидера на этот раз выступил не канадец, а чаще пребывающий в его тени немец. В то время как Макдэвид ограничился ассистентским дублем, Драйзайтль разразился покером и первым перешагнул планку в десять голов в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли (11). Для этого ему потребовалось всего семь встреч — столько же понадобилось Стиву Пэйну, Морису Ришару и Бейбу Даю. Быстрее этой отметки достигал лишь Эдуард Лалонд, наколотивший десятку всего за четыре матча.

Тем удивительнее, что снайперские подвиги не помогли самому Драйзайтлю попасть в тройку главных звёзд противостояния, а его команде — одержать важнейшую победу. В этот вечер поддержать немца не сумел ни один из его партнёров, в то время как в составе «Вегаса» отличились сразу пять хоккеистов. По разу это сделали Майкл Амадио, Марк Стоун, Чандлер Стивенсон и Джек Айкел, а Иван Барбашёв впервые отметился дублем в плей-офф и был признан главным творцом успеха «Голден Найтс».

Голы Барбашёва получились скорее рабочими, чем изящными, но крайне важными. На пятой минуте он накрыл зазевавшегося Венсана Деарне и вывел на ударную позицию Николя Руа, а когда тот не смог справиться со Стюартом Скиннером, сработал на добивании и довершил начатое. И тем самым помог «Вегасу» восстановить паритет. А ровно 38 минут спустя вывел коллектив вперёд (4:3), подставив клюшку под мощнейший щелчок Зака Уайтклауда от синей линии.

Благодаря этому Барбашёв повторил личный рекорд по заброшенным шайбам в одном розыгрыше плей-офф (три) и вплотную подобрался к собственному бомбардирскому достижению. В 2019 году он набрал шесть (3 + 3) очков и помог «Сент-Луису» впервые в истории завоевать трофей. Сейчас же в его активе значится уже пять.

Как оказалось, именно второе точное попадание Барбашёва стало одним из ключевых. Всего 50 секунд спустя Стивенсон укрепил преимущество «Голден Найтс», после чего оппоненты по разу огорчили друг друга. Драйзайтль подарил надежду «Ойлерз», но в самой концовке интригу убил Айкел, поразивший пустой створ (6:4). «Вегас» преподнёс небольшую сенсацию, взял верх над прошлогодним финалистом Западной конференции и повёл в серии.

Чудесное спасение Бобровского

Также очередной игровой день запомнился разгромной победой «Каролины» в матче с «Нью-Джерси». Подопечные Рода Бриндамора не заметили потерь Андрея Свечникова, Теуво Терявяйнена и Макса Пасиоретти и не оставили шансов сопернику — 5:1. При этом почти половина голов пришлась на долю защитников. Бретт Песке вывел «Харрикейнз» вперёд на десятой минуте, а Брэди Шей сделал её недосягаемой для соперника на 51-й. Однако куда более любопытными получились матчи, состоявшиеся накануне, в каждом из которых на лёд выходили российские легионеры.

Так, в дуэли стражей ворот опыт взял верх над молодостью. Ведомая Сергеем Бобровским «Флорида» неожиданно оказалась сильнее новоиспечённого фаворита Кубка Стэнли (после вылета «Бостона»). В общей сложности голкипера «Торонто» Илью Самсонова застали врасплох четырежды и серьёзно подпортили ему статистику. Из 28 бросков он отразил лишь 24 и завершил встречу с крайне низким процентом сейвов (85,7%).

Его соотечественник, напротив, выдал яркое представление и 34 раза спас «Пантерз», пропустив лишь дважды (94,4%). Огорчить его сумели лишь Мэтт Нис и Майкл Бантинг, здорово сработавшие на пятаке. А в самой концовке Бобровский оформил чудесный сейв, не позволив Вильяму Нюландеру завершить выход два в ноль. Вратарь растянулся в створе и щитком остановил бросок шведского форварда. В итоге он заслужил не только звание третьей звезды, но и похвалу от тренеров, партнёров и СМИ. Пресс-служба клуба сравнила его с «кирпичной стеной», Сэм Беннетт назвал его великим игроком, а главный тренер Пол Морис охарактеризовал его выступление как «великолепное». При этом сам Сергей заявил, что в том эпизоде ему всего лишь повезло.

Так или иначе, Бобровский принёс «Флориде» четвёртую победу подряд в Кубке Стэнли и повторил клубный рекорд по продолжительности беспроигрышной серии. До него подобное удавалось лишь Джону Ванбисбруку в 1996 году. Тогда коллектив в первый и единственный раз дошёл до финала турнира, где был жестоко разгромлен «Колорадо» (0-4).

В отличие от него, нападающий «Далласа» Евгений Дадонов не может быть доволен своей игрой в первом матче серии с «Сиэтлом». Россиянин не набрал очков и завершил её с отрицательным показателем полезности («-1»), а его команда уступила, несмотря на четыре точных попадания Джо Павелски. Вернувшийся после травмы ветеран был неудержим и буквально в одиночку затащил «Старз» в овертайм, но на большее его не хватило. На 73-й минуте Янни Гурд в пятый раз огорчил Джейка Эттингера (5:4).

Таким образом, в плей-офф НХЛ два дня подряд было оформлено по покеру, чего ранее не случалось на протяжении 35 лет. В апреле 1988 года таким достижением отметились Джон Такер и Тони Хркас, в то время защищавшие цвета «Баффало» и «Сент-Луиса» соответственно.