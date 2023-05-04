Дубль Барбашёва помог «Вегасу» победить «Эдмонтон» в первом матче 1/4 Кубка Стэнли

«Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлер» в первом матче серии четвертьфинала Кубка Стэнли.

Встреча на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершилась со счётом 6:4.

Российский нападающий Иван Барбашёв в составе «Голден Найтс» оформил дубль. Также в команде отличились Майкл Амадио, Марк Стоун, Чандлер Стивенсон и Джек Айкел. У «Эдмонтона» покер сделал Леон Драйзайтль.

Счёт серии 1-0 в пользу «Вегаса». Следующая встреча пройдёт 7 мая.

Ранее «Каролина Харрикейнз» разгромил «Нью-Джерси Дэвилз» в первом четвертьфинальном матче Кубка Стэнли.