Дубль Барбашёва помог «Вегасу» победить «Эдмонтон» в первом матче 1/4 Кубка Стэнли
Встреча на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершилась со счётом 6:4.
Российский нападающий Иван Барбашёв в составе «Голден Найтс» оформил дубль. Также в команде отличились Майкл Амадио, Марк Стоун, Чандлер Стивенсон и Джек Айкел. У «Эдмонтона» покер сделал Леон Драйзайтль.
Счёт серии 1-0 в пользу «Вегаса». Следующая встреча пройдёт 7 мая.
Ранее «Каролина Харрикейнз» разгромил «Нью-Джерси Дэвилз» в первом четвертьфинальном матче Кубка Стэнли.