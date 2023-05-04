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Барбашёв — о дубле в матче с «Эдмонтоном»: приятно проявить себя в такой важной игре

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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв прокомментировал победу в первом матче серии плей-офф с «Эдмонтон Ойлерз».
Барбашёв — о дубле в матче с «Эдмонтоном»: приятно проявить себя в такой важной игре
  • AP

«Важная победа для нас, мы следовали нашему плану и сыграли отлично. Отмечу игру нашего вратаря. Я чувствовал себя отлично перед матчем, было приятно проявить себя в таком важном матче», — цитирует Барбашёва пресс-служба клуба. 

Барбашёв признан первой звездой матча «Вегас» — «Эдмонтон». Форвард стал автором дубля в игре и помог команде одержать победу над «Ойлерз». Встреча на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершилась со счётом 6:4. 

Счёт серии 1-0 в пользу «Вегаса». Следующая встреча пройдёт 7 мая.

Ранее российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко заявил, что хочет остаться в команде.

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