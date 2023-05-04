Тарасенко — о будущем в «Рейнджерс»: мне нравится быть здесь

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко заявил, что хочет остаться в команде.

«Да, как я уже сказал, мне нравится быть здесь. Это одна из лучших команд в лиге, если не лучшая. Они делают всё, чтобы игроки просто играли и получали удовольствие от работы», — цитирует Тарасенко журналистка Молли Уокер в Twitter.

В сезоне-2022/23 регулярного чемпионата хоккеист принял участие в 69 матчах, записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и результативная передача в семи играх.

«Рейнджерс» в серии потерпел поражение от «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 3-4 в первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Ранее «Каролина Харрикейнз» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в первом четвертьфинальном матче Кубка Стэнли.