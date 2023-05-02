Напрасные старания Шестёркина, провал Панарина и Тарасенко: «Рейнджерс» уступил «Нью-Джерси» и вылетел из Кубка Стэнли

«Рейнджерс» потерпел поражение от «Девилз» в решающем, седьмом матче серии и завершил выступление в Кубке Стэнли. Игорь Шестёркин отразил 20 бросков, но не уберёг свою команду от разгромного поражения со счётом 0:4, а Артемий Панарин не сумел отличиться в шестой встрече плей-офф подряд. В свою очередь, пробиться во второй раунд не смогли чемпион регулярного сезона «Бостон» и действующий обладатель Кубка Стэнли «Колорадо», сенсационно уступившие «Флориде» и «Сиэтлу» соответственно.

Вылет «Рейнджерс»

По ходу регулярного чемпионата команда из Нью-Йорка превратилась в одного из главных претендентов на Кубок Стэнли. Год назад подопечные Жерара Галлана добрались до финала конференции, где уступили лишь гегемону Востока последних лет — «Тампа-Бэй Лайтнинг», но с того момента лишь стали сильнее. Звёздные лидеры в лице Артемия Панарина и Мики Зибанеджада пребывали на своём пике, действующий обладатель «Везина Трофи» Игорь Шестёркин продолжил подтверждать статус одного из сильнейших вратарей лиги, а талантливые Алекси Лафреньер и Каапо Какко — набираться опыта и прогрессировать. Вместе с этим коллектив пополнился опытными ветеранами, уже имевшими опыт больших побед. Незадолго до окончания дозаявочного периода «Рейнджерс» выменял Владимира Тарасенко и Патрика Кейна, ещё более твёрдо обозначив свои притязания на трофей.

Но по ходу плей-офф надежды на успех стали понемногу развеиваться. Ньюйоркцы здорово начали турнир и два раза подряд разгромили «Девилз» с общим счётом 10:2, но после этого лидеры коллектива стали испытывать колоссальные проблемы. Лафреньер и Какко оказались не готовы к решению больших задач и на двоих набрали лишь два очка, ряд неудачных встреч выдали Зибанеджад и Тарасенко, после четвёртого матча перестал выделяться Кейн, на старте противостояния разразившийся 6 (1 + 5) очками. Как отрезало и у Панарина. В преддверии ключевого выезда в Нью-Джерси он не отличался на протяжении пяти игр и имел в активе лишь две передачи.

И в нужный момент «Рейнджерс» не смог собраться и преодолеть кризис. Да, они атаковали больше и в общей сложности аж 31 раз побеспокоили Акиру Шмида, но пробить швейцарца так и не сумели. Тот выдал феноменальное выступление и стал лишь пятым голкипером-новичком в истории, оставлявшим свои ворота в неприкосновенности в седьмом матче серии. Ранее это удавалось Гленну Рёшу, Феликсу Потвину, Кэри Прайсу и Илье Брызгалову.

Шестёркин также был великолепен и долгое время тащил на себе внезапно разучившихся забивать партнёров. И хотя в общей сложности он был вынужден демонстрировать своё мастерство несколько реже Шмида, его спасения выглядели куда более впечатляющими. Трудно сосчитать, сколько раз ему пришлось растягиваться в шпагате, чтобы останавливать постоянно беспокоивших его Йеспера Братта, Джека Хьюза и Доусона Мерсера. Но вечно это продолжаться не могло.

Во втором периоде Шестёркин пропустил дважды с разницей менее чем в шесть минут. Оба гола получились довольно похожими и лишний раз иллюстрировали, насколько слабо «Рейнджерс» смотрелся на собственном пятаке. Сначала они позволили Майклу Маклауду получить пас в убойной позиции и огорчить уже распластавшегося на льду голкипера, а затем подобное повторил и Томаш Татар. Не успел россиянин вернуться в вертикальное положение после попытки остановить прорыв Джона Марино, как прикативший к створу словак перебросил шайбу через его правое плечо.

Заключительный отрезок был похож на агонию «Рейнджерс». Те пошли на штурм, но не смогли создать ничего стоящего впереди и лишь пропускали одну контратаку за другой. В ходе одной из таких чуть было не получил травму Шестёркин, которому в ноги въехал потерявший равновесие Нико Хишир. Россиянин так разозлился, что после этого запустил шайбой в его партнёра Эрика Хаулу, поразившего уже пустой створ. Правда, гол не был засчитан — две минуты за грубость выписали К'Андре Миллеру.

Впоследствии Хаула всё же добился своего. В ходе очередного разящего контрвыпада гостей тот откликнулся на пас Хьюза и «расстрелял» Шестёркина, до минимума сократив шансы гостей на победу. Точку же поставил Братт, поразивший пустые ворота «Рейнджерс». Подопечные Галлана потерпели сокрушительное поражение в седьмом матче (0:4) и не смогли преодолеть первый раунд плей-офф НХЛ. И теперь туманно не только будущее данного проекта в целом, но и его лидеров в частности. Все они провалили серию с «Нью-Джерси», а тот же Панарин не смог отличиться в шести встречах подряд.

Фиаско «Бостона»

Сутки назад в НХЛ грянули ещё сразу две громкие сенсации. Одна из них произошла в противостоянии между лучшим коллективом регулярного чемпионата и восьмой командой Восточной конференции. «Бостон» считался явным фаворитом в серии с «Флоридой» и долгое время подтверждал этот статус, выиграв три из первых четырёх матчей. Но потом с подопечными Джима Монтгомери начало происходить что-то необъяснимое. Сначала «Брюинз» потерпел обидное поражение в овертайме (3:4), затем уступил в грандиозной «перестрелке» с 12 шайбами (5:7), вследствие чего судьбе путёвки в четвертьфинал Кубка Стэнли было суждено решиться в седьмой встрече.

Правда, даже в этот момент мало кто ставил на «Флориду». Ключевая игра проходила на легендарной арене «Ти-Ди Гарден», где хозяева были практически неудержимы. В регулярке «Бостон» взял верх в 34 домашних матчах из 41-го, а в основное время уступил лишь трижды. Но в этот раз всё сразу пошло наперекосяк. Уже к 22-й минуте обладатели Президентского кубка «горели» со счётом 0:2, причём одним из организаторов гола Брэндона Монтура выступил не кто иной, как Сергей Бобровский. Именно российский вратарь начал атаку, завершившуюся неотразимым броском защитника.

«Брюинз» ответил более чем внушительно и уже к середине третьего периода вырвался вперёд. Бобровского по разу огорчили Давид Крейчи, Тайлер Бертуцци и Давид Пастрняк, причём первым двум ассистировал Дмитрий Орлов. В плане результативности российский защитник смотрелся более чем впечатляюще в первом раунде плей-офф и отметился восемью передачами. Но наверняка променял бы всё это на возможность помешать Монтуру восстановить паритет ровно за минуту до окончания отрезка и тем самым отложить выяснение отношений на овертайм. В эпизоде с третьим пропущенным голом он следил за главной ударной силой «Флориды» — Мэттью Ткачуком и не смог помешать коллеге по амплуа оформить дубль.

Дополнительная 20-минутка продлилась недолго, а ключевым фактором, как и полагается, стала игра вратарей. Бобровский вновь выдал яркое выступление, парировал пять бросков по своим воротам и довёл общее число сейвов до гроссмейстерских 33. Джереми Свейман тоже выглядел неплохо, но всё же дрогнул. Картер Вераге получил пас в круге вбрасывания и послал шайбу аккурат над левым плечом американского вратаря. Тот был бессилен.

«Флорида» сотворила одну из главных сенсаций нынешнего плей-офф, а Бобровский стал всего лишь седьмым голкипером в истории, дважды бравшим верх над чемпионами регулярки в решающих встречах серии. В 2019 году он помог «Коламбусу» разобраться с «Тампа-Бэй» (4-0). Помимо него, эта планка покорялась таким легендам вратарского цеха, как Мартину Бродёру, Марку-Андре Флёри, Андрею Василевскому и другим.

Крах «Колорадо»

Если «Бостон» в качестве оправдания мог использовать тот факт, что один из их лидеров в лице Патриса Бержерона выступал в плей-офф с грыжей, то «Колорадо» мог сетовать на отсутствие сразу двух лидеров. Габриэль Ландеског перенёс операцию на колене и был вынужден пропустить остаток сезона, а Валерий Ничушкин при неясных обстоятельствах покинул расположение команды перед третьей встречей с «Сиэтлом». И в ослабленном составе действующий обладатель Кубка Стэнли не смог справиться с дебютантами турнира.

Как и «Брюинз», «Эвеланш» вполне может ссылаться на невезение. В решающем матче подопечные Джареда Беднара превзошли оппонента по числу попаданий в створ, а их главная звезда Натан Маккиннон вполне мог записать на свой счёт не только передачу, но и гол, но из-за офсайда тот был отменён. А забить ещё помешали проблемы с реализацией и феноменальное выступление Филиппа Грубауэра. В своё время немец выигрывал трофей вместе с «Вашингтоном», после чего подписал соглашение с «Колорадо», но так и не стал там первым номером и впоследствии был выбран «Сиэтлом» на драфте расширения. И воспользовался первой же возможностью отомстить бывшему руководству за ставку на других исполнителей.

Грубауэр провёл впечатляющий матч, совершил 33 спасения и был заслуженно признан второй звездой. Уступил он лишь Оливеру Бьёркстранду, который продемонстрировал чудеса реализации и оформил дубль на шести бросках. А ведь мог разразиться и хет-триком, если бы не самоотверженность Александра Георгиева. В одном из эпизодов тот шлемом перевёл шайбу в перекладину и сохранил интригу.

Но финальный штурм «Колорадо» не увенчался успехом. Без звёздных партнёров Маккиннон с Микко Рантаненом и Кейлом Макаром не смогли дожать «Сиэтл» и были вынуждены капитулировать. Таким образом, «Кракен» стал первым в истории дебютантом плей-офф, взявшим верх над действующим обладателем Кубка Стэнли, а фиаско «Эвеланша» возвело нынешнее первенство в статус уникального. Ведь во второй раунд не смог пробиться ни один из триумфаторов 16 последних розыгрышей турнира. «Тампа», «Лос-Анджелес» и «Бостон» вылетели в первом, а «Вашингтон», «Питтсбург», «Чикаго», «Сент-Луис», «Детройт» и «Анахайм» и вовсе не попали в число 16 сильнейших.