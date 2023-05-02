Завьялов стал главным тренером «Витязя»
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Об этом сообщается на сайте подмосковного хоккейного клуба.
В нынешнем сезоне 53-летний специалист был ассистентом главного тренера подмосковного клуба Вячеслава Буцаева, который принял решение покинуть должность в конце апреля.
В сезоне-2022/23 команда заняла шестое место в Западной конференции КХЛ. В первом раунде плей-офф «Витязь» уступил «Локомотиву».
Ранее двукратный обладатель Кубка Гагарина защитник «Металлурга» Ярослав Хабаров завершил карьеру игрока.