Завьялов стал главным тренером «Витязя»

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ХК «Витязь» объявил о назначении на пост главного тренера Александра Завьялова.
Завьялов стал главным тренером «Витязя»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на сайте подмосковного хоккейного клуба.

В нынешнем сезоне 53-летний специалист был ассистентом главного тренера подмосковного клуба Вячеслава Буцаева, который принял решение покинуть должность в конце апреля.

В сезоне-2022/23 команда заняла шестое место в Западной конференции КХЛ. В первом раунде плей-офф «Витязь» уступил «Локомотиву».

Ранее двукратный обладатель Кубка Гагарина защитник «Металлурга» Ярослав Хабаров завершил карьеру игрока.

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