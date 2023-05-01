Двукратный обладатель Кубка Гагарина Хабаров завершил карьеру игрока

Двукратный обладатель Кубка Гагарина защитник «Металлурга» Ярослав Хабаров завершил карьеру игрока.

34-летний воспитанник магнитогорской школы хоккея продолжит работу в системе «Металлурга», сообщается на официальном сайте клуба.

Хабаров становился первым в истории обладателем Кубка Харламова, а также дважды выигрывал с «Металлургом» Кубок Гагарина. Всего хоккеист провёл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 595 матчей, из которых 483 — за магнитогорскую команду. На его счету 77 очков в КХЛ с показателем полезности +26.

Ранее нападающий «Металлурга» Данила Юров рассказал, почему принял решение продолжить выступать в КХЛ сезона-2023/24.