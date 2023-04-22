Форвард «Металлурга» Юров считает, что ещё не показал себя в КХЛ

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Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров рассказал, почему принял решение продолжить выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) сезона-2023/24.

«Я не уехал, потому что ещё не показал себя в КХЛ, толком не набрал очков, не примерил лидирующие роли, это ключевой фактор, почему я остался. Понятно, что очков 60 набрать тяжело, но 35—40 вполне реально. Можно вспомнить пример Егора Чинахова, который уехал в «Коламбус» после хорошего сезона в КХЛ», — цитирует Юрова «Спорт-Экспресс».

29-летний хоккеист на драфте 2022 года был выбран «Миннесота Уайлд» под общим 24-м номером. Юров в 59 матчах КХЛ набрал 12 очков (6 голов + 6 передач).

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко сообщил, что Юров продолжит карьеру в магнитогорской команде.

Ранее сообщалось, что Илья Самсонов сравнил атмосферу в «Торонто» и чемпионском «Металлурге».

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