Самсонов сравнил атмосферу в «Торонто» и чемпионском «Металлурге»

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Российский вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов сравнил атмосферу в канадском клубе и магнитогорском «Металлурге» в чемпионском 2016 году.
Самсонов сравнил атмосферу в «Торонто» и чемпионском «Металлурге»
  • AP
  • © Jeffrey T. Barnes

«Я подписал контракт — и через три-четыре минуты все написали мне. Я так счастлив из-за того, какая дружелюбная команда. Мой первый день в раздевалке, все здороваются, спрашивают: «Как ты себя чувствуешь, как дела с переездом в Торонто? Тебе здесь нравится?» Все такие дружелюбные, я чувствую себя всё комфортнее день за днём, неделя за неделей.

Сравнить атмосферу этого сезона с атмосферой 2016 года, когда выиграл Кубок Гагарина с «Металлургом»? Сейчас я чувствую то же самое», — приводит слова Самсонова официальный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что пять российских вратарей попали в десятку кандидатов на «Везина Трофи».

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