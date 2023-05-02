«Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс» и вышел в 1/4 финала Кубка Стэнли
Встреча в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» завершилась со счётом 4:0.
Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин совершил 20 спасений по ходу игры.
Российские нападающие Артемий Панарин и Владимир Тарасенко не смогли отметиться результативными действиями.
Таким образом, счёт в серии — 4-3 в пользу «Дэвилз». Команда в следующем раунде сыграет с «Каролина Харрикейнз».
Ранее две передачи Орлова не спасли «Бостон» от поражения в решающем матче серии с «Флоридой».