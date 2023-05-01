«Сиэтл» — первый клуб в истории НХЛ, выбивший действующего чемпиона в дебютном плей-офф
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Встреча в Денвере (США) на стадионе «Болл Арена» завершилась со счётом 2:1.
Счёт в серии стал 4-3 в пользу «Сиэтла». В следующем раунде команда сыграет с «Даллас Старз».
Таким образом, «Сиэтл» стал первым клубом в истории НХЛ, которому удалось в дебютном плей-офф выиграть серию у действующего обладателя Кубка Стэнли.
«Колорадо» является победителем турнира в 2022 году.
Ранее «Сиэтл» обыграл «Колорадо» в решающем матче 1/8 финала Кубка Стэнли.