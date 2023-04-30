Пока Самсонов выбивал «Тампу»: Костин вывел «Эдмонтон» в 1/4 финала Кубка Стэнли, Тарасенко спас «Рейнджерс» от вылета

Клим Костин отметился дублем и результативной передачей в шестом матче с «Лос-Анджелесом». Российский нападающий не только стал одним из самых результативных хоккеистов встречи, опередив по этому показателю Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля, но и помог «Эдмонтону» выйти во второй раунд Кубка Стэнли. Гол и пас Владимира Тарасенко позволили «Рейнджерс» взять верх над «Нью-Джерси» и сравнять счёт в серии, а 31 сейв Ильи Самсонова поставил крест на надеждах «Тампа-Бэй» выйти в четвёртый раз подряд в финал плей-офф НХЛ.

Крушение надежд «Тампы»

Двое суток назад оказавшиеся под угрозой вылета подопечные Джона Купера смогли одержать важнейшую победу и продлить своё пребывание в Кубке Стэнли. Причём сделали это на выезде, благодаря чему лишь укрепили веру в себя среди болельщиков. И были все основания полагать, что на своём льду «Тампа-Бэй» сумеет вновь сокрушить «Торонто» и второй год подряд растянуть серию до максимального количества матчей. Не набравшие очков в предыдущей встрече Никита Кучеров и Брейден Пойнт наверняка были заряжены на то, чтобы подтвердить свой звёздный статус и помочь «Лайтнинг» продолжить поход за очередным трофеем, а Андрей Василевский наконец выдал игру под стать обладателю «Везина Трофи» и был готов сделать это вновь.

В итоге Василевский отразил 20 бросков и заслужил звание третьей звезды. И во многом благодаря его стараниям «Лайтнинг» сумел дотерпеть до овертайма. В основное время вратарь был практически безупречен и дрогнул лишь раз — на 34-й минуте Остон Мэттьюс в стиле Александра Овечкина щёлкнул в касание и направил шайбу прямо над головой российского вратаря.

Однако в этот вечер главным среди голкиперов был не Василевский, а его соотечественник Илья Самсонов. Он совершил 31 спасение и несколько раз выручил партнёров в безвыходных ситуациях. Ещё в первом периоде он в течение нескольких секунд парировал бросок Зака Богосяна и не позволил добить Стивену Стэмкосу, а затем уже лёжа остановил катившуюся в сетку шайбу. Впоследствии он переиграл Алекса Киллорна и помешал Пойнту отличиться с пятака.

В итоге «Тампе» всё же удалось застать Самсонова врасплох, но лишь однажды. Даррен Рэддиш набросил от синей линии, а тот же Стэмкос идеально сработал на добивании и тем самым отложил решение вопроса о путёвке в следующий раунд до дополнительной двадцатиминутки. Но это скорее было на руку «Торонто». Ранее в этой серии «Мейпл Лифс» дважды доводил дело до овертайма и в обоих случаях брал верх.

Не стал исключением и этот раз. За четыре с половиной минуты соперники по разу побеспокоили вратарей. Но если признанный впоследствии второй звездой матча Самсонов со своей задачей справился, то Василевский не смог вновь выручить одноклубников. Правда, винить его в этом сложно. После броска Джона Тавареса шайба угодила в конёк всё тому же Рэддишу и предательски закатилась в ворота. Благодаря этому произошли два важнейших события. «Тампа» впервые с 2019 года завершила выступление уже в первом раунде плей-офф НХЛ, а «Торонто» впервые за 19 лет добрался до четвертьфинала Кубка Стэнли.

Бенефис Костина

В этот день завершилась ещё одна серия, в которой ведомый Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем «Эдмонтон» всё же дожал «Лос-Анджелес». Подопечные Джея Вудкрофта вырвали победу в гостях, а одним из её главных творцов стал Клим Костин. Он не только разразился дублем, но и поучаствовал в организации решающего гола за авторством Кайлера Ямамото, став одним из самых результативных хоккеистов встречи. Столько же очков набрал Кевин Фиала (1 + 2).

Особенно ярким получился первый гол Костина: россиянин закатился в зону соперника, использовал защитника как заслон и неотразимо зарядил в дальний угол. Йоонас Корписало был бессилен. Но если в этот раз у финна оставались минимальные шансы спасти свой коллектив, то в другом предъявить к нему претензии практически невозможно. Клим подоспел на добивание и довершил начатое Ямамото.

А за три с небольшим минуты до окончания матча россиянин вернул должок и сам ассистировал американцу. Вместе с Райаном Маклаудом они устроили перепасовку за воротами «Кингз», плавно переехавшую ближе к створу. В самый неожиданный момент и последовал бросок Ямамото, в пятый и последний раз заставший врасплох Корписало. Причём затруднял ему обзор не кто иной, как Костин, разместившийся на пятаке.

Тем удивительнее, что в тройку звёзд попали Ямамото, отметившийся одним точным попаданием Драйзайтль и Филипп Дано, ограничившийся единственной заброшенной шайбой. А вот ни Костина, ни Фиалы там не оказалось. Но Климу стоит не расстраиваться, а готовиться к очередному испытанию. Уже 5 мая «Эдмонтон» начнёт сражение с «Вегасом» за выход в финал Западной конференции.

Спасение «Рейнджерс»

В этот день могло завершиться и ещё одно противостояние. После отличного старта — двух разгромных побед — подопечные Жерара Галлана потерпели три поражения. Чтобы перевести серию в седьмую игру, им было необходимо брать верх над «Нью-Джерси» в «Мэдисон Сквер Гарден». Однако поначалу эта задача выглядела довольно сложной. Уже на 12-й минуте Кёртис Лазар «расстрелял» Игоря Шестёркина и вывел «Девилз» вперёд.

Ответ игроков «Рейнджерс» получился более чем внушительным. Они выдали феноменальный 33-минутный отрезок и буквально смели оппонентов со льда, пять раз подряд поразив ворота Акиры Шмида. Причём первые три из них организовала тройка Мики Зибанеджада при поддержке защитника Адама Фокса, дважды выступившего в роли ассистента. Сам швед и Владимир Тарасенко набрали по два очка (1 + 1), а Крис Крайдер добавил себе в копилку сразу три балла (1 + 2), благодаря этому повторив рекорд НХЛ по голам в матчах под угрозой вылета. На счету американца таких уже 16 — столько же у легендарного Марка Мессье.

В итоге трио в составе Крайдера, Тарасенко и Зибанеджада и сформировало тройку звёзд, а разгром «Девилз» довершили Баркли Гудроу и Брэйден Шнайдер, отличившийся после затяжного наступления. При этом в организации поучаствовал Артемий Панарин, вновь не сумевший пополнить бомбардирский счёт. Именно он сумел сохранить шайбу за воротами и своевременно сменил направление атаки, а одноклубники уже вывели защитника на ударную позицию.

На статус одного из творцов успеха вполне мог претендовать и Шестёркин. Голкипер совершил 34 сейва и завершил встречу с 94,4% отражённых бросков, пропустив лишь дважды. Под занавес противостояния настроение россиянину немного подпортил Доусон Мерсер, чьё попадание помогло «Нью-Джерси» избежать третьего поражения в серии со счётом 1:5. Так или иначе, россиянин выступил впечатляюще и одержал шестую победу в матчах, где его команде грозил вылет из плей-офф. На данный момент его процент выигрышей в таких встречах составляет 75% (6-2), что является повторением лучшего результата в истории франшизы. Таким может похвастаться лишь Брет Гардинер (3-1).

«Рейнджерс» крупно обыграл «Девилз», продлив серию до семи встреч. И подопечных Галлана вряд ли пугает то, что решающая состоится именно в Нью-Джерси. Из трёх выездных матчей они были сильнее в двух, причём в обоих случаях брали верх крупно.