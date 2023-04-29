Бобровский назвал грандиозной победу над «Бостоном» в шестом матче серии плей-офф НХЛ
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«Очень важная победа. Теперь, считай, по нулям. Следующий матч — решающий, так что нужно быть готовыми, носа задирать не надо, но порадоваться сегодняшнему результату будет не лишним.
Это грандиозная победа, подарившая массу впечатлений. Ощущения, конечно же, потрясающие», — приводит слова Бобровского пресс-служба НХЛ.
В матче с «Бостоном» Бобровский отразил 29 бросков.
Счёт в серии — 3-3. Следующая встреча состоится 30 апреля.
Ранее сообщалось, что игрок «Нью-Йорк Айлендерс» Скотт Мейфилд назвал вратаря команды Илью Сорокина хоккеистом мирового уровня.