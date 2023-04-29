Бобровский назвал грандиозной победу над «Бостоном» в шестом матче серии плей-офф НХЛ

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал победу над «Бостоном» в шестом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) (7:5).

«Очень важная победа. Теперь, считай, по нулям. Следующий матч — решающий, так что нужно быть готовыми, носа задирать не надо, но порадоваться сегодняшнему результату будет не лишним.

Это грандиозная победа, подарившая массу впечатлений. Ощущения, конечно же, потрясающие», — приводит слова Бобровского пресс-служба НХЛ.

В матче с «Бостоном» Бобровский отразил 29 бросков.

Счёт в серии — 3-3. Следующая встреча состоится 30 апреля.

Ранее сообщалось, что игрок «Нью-Йорк Айлендерс» Скотт Мейфилд назвал вратаря команды Илью Сорокина хоккеистом мирового уровня.