Лавиолетт — об уходе из «Вашингтона»: я знал, что не вернусь в команду в следующем сезоне

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Питер Лавиолетт высказался о своём уходе с поста главного тренера «Вашингтон Кэпиталз».

«Я знал, что не вернусь в команду в следующем сезоне. Так что я просто хорошо поговорил с Брайаном Маклелланом и рассказал ему об этом. Я не могу говорить с клубом о том, что они собирались делать. Это был бы вопрос к ним. Я могу говорить только о своих мыслях», — приводит слова Лавиолетта пресс-служба НХЛ.

15 апреля «Вашингтон» принял решение расторгнуть соглашение с главным тренером Питером Лавиолеттом.

«Столичные» набрали 80 очков в 82 матчах регулярного чемпионата. Команда впервые с 2014 года не смогла выйти в плей-офф лиги.

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал отставку Питера Лавиолетта.

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