Овечкин — об отставке Лавиолетта из «Вашингтона»: это просто случилось

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал отставку Питера Лавиолетта с поста главного тренера клуба.

«Уход Лавиолетта? Я узнал об этом вчера. Это не моя работа — говорить, что я хочу видеть или чего видеть не хочу. Это просто случилось. Давайте подождём и посмотрим», — цитирует Овечкина пресс-служба клуба.

15 апреля «Вашингтон» принял решение расторгнуть соглашение с главным тренером Питером Лавиолеттом.

«Столичные» набрали 80 очков в 82 матчах регулярного чемпионата. Команда впервые с 2014 года не смогла выйти в плей-офф лиги.

Россиянин в нынешнем сезоне провёл 73 матча, в которых набрал 75 очков (42 + 33).

Ранее Овечкин рассказал, требуются ли ему операции после травм в сезоне-2022/23.