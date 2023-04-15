Овечкин рассказал, требуются ли ему операции после травм в сезоне-2022/23

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал состояние здоровья после травм в сезоне-2022/23.

«Преимущественно у меня были повреждения верхней части. Иногда ты чувствуешь, что не можешь играть, но иногда твоё тело готово. Даже когда играл, то чувствовал, что что-то не так. Но мне не требуются операции, ничего такого. Просто отдых», — цитирует Овечкина пресс-служба клуба.

«Столичные» набрали 80 очков в 82 матчах регулярного чемпионата. Команда впервые с 2014 года не смогла выйти в плей-офф лиги.

Россиянин в нынешнем сезоне провёл 73 матча, в которых набрал 75 очков (42 + 33). Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 822 шайбы за карьеру. Лидером является Уэйн Гретцки (894).

Ранее Александр Овечкин высказался о непопадании столичного «Вашингтона» в плей-офф.