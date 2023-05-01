Бобровский стал седьмым вратарём НХЛ с двумя победами в решающих матчах с победителем регулярки

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В седьмом матче 1/8 плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» одержал победу над «Бостон Брюинз».
Бобровский стал седьмым вратарём НХЛ с двумя победами в решающих матчах с победителем регулярки
  • © AP Photo/Michael Dwyer

Встреча в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Российский голкипер победителей Сергей Бобровский совершил 33 спасения по ходу игры и отметился одной результативной передачей.

Таким образом, он стал седьмым вратарём в истории НХЛ, одержавшим две победы в решающих матчах серий плей-офф с победителем регулярки.

Счёт в серии — 4-3 в пользу «Флориды». Команда в следующем раунде сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».

Ранее сообщалось, что «Сиэтл» — первый клуб в истории НХЛ, выбивший действующего чемпиона в дебютном плей-офф.

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