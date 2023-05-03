Двукратный лауреат «Везины», бывший чемпион и талантливый новичок: кто из россиян продолжает борьбу за Кубок Стэнли

После первого раунда представительство россиян в плей-офф НХЛ серьёзно сократилось. Выступление на турнире завершили сразу 13 хоккеистов, в том числе звёздные форварды Никита Кучеров, Артемий Панарин и Кирилл Капризов. Сейчас борьбу за трофей продолжают лишь пять человек, в том числе вратари Сергей Бобровский и Илья Самсонов, командам которых предстоит выявить сильнейшего в очном противостоянии. Кто ещё участвует в походе за титулом — в материале RT.

Массовый исход россиян

Первый раунд плей-офф НХЛ выдался богатым на сенсации. Пусть номинально из борьбы выбыли лишь два фаворита своих пар — «Бостон» и «Колорадо», на деле внезапных результатов было гораздо больше. Например, мало кто ожидал столь раннего вылета прошлогоднего финалиста «Тампы» или крушения заметно усилившего состав «Рейнджерс». Да и от «Айлендерс» в противостоянии с лишившейся Андрея Свечникова «Каролиной» ждали гораздо большего. Но подопечные Лэйна Ламберта сумели взять верх всего в двух играх, несмотря на впечатляющее выступление Ильи Сорокина, отражавшего в среднем 92,9% бросков. Просто его визави Фредерик Андерсен был абсолютно неподражаем (97,1%).

Таким образом, из 19 российских хоккеистов до второй стадии Кубка Стэнли дошли лишь пятеро. Раньше времени сезон завершился для таких мастеров, как Никита Кучеров, Андрей Василевский, Кирилл Капризов, Артемий Панарин, Владимир Тарасенко и другие, а в числе возможных претендентов остались скорее важные, но не определяющие для своих команд исполнители. К категории суперзвёзд с натяжкой можно отнести лишь Сергея Бобровского, хотя он уже давно не входит в число главных претендентов на «Везина Трофи».

И на фоне последних лет это выглядит весьма необычно. С 2018-го в решающем раунде турнира ни разу не выступало менее двух россиян. Тогда это было трио из «Вашингтона» в лице Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова, год спустя их сменили Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв из «Сент-Луиса», а в 2020-м и вовсе были зафиксированы рекордные показатели за этот отрезок. Тогда защищавшим цвета «Тампы» Никите Кучерову, Михаилу Сергачёву и Андрею Василевскому противостояли Александр Радулов, Денис Гурьянов и Антон Худобин из «Далласа». Однако в этот раз может сложиться так, что до финала не дойдёт ни один представитель России.

Вратарская дуэль

Так или иначе, спор отечественных голкиперов обещает стать одним из самых любопытных сюжетов в рамках четвертьфинала. «Флорида» Бобровского померится силами с «Торонто», ворота которого защищает его соотечественник Илья Самсонов. Ещё год назад тот представлял «Вашингтон» и подвергался обильной критике за свою нестабильность и регулярные ляпы, но в нынешнем сезоне он расцвёл. Уроженец Магнитогорска выиграл конкуренцию у Павла Францоуза, с ходу стал основным в «Мейпл Лифс» и заставил тренерский штаб забыть о потере Дарси Кемпера, по иронии судьбы отправившегося именно в «Кэпиталз».

И на бумаге именно у Самсонова гораздо больше шансов шагнуть в следующую стадию. «Торонто» обладает более сильным подбором исполнителей и вполне мог добраться до финала Востока ещё год назад, если бы на его пути не встал на тот момент действующий обладатель трофея в лице «Тампы». Тогда канадский коллектив уступил лишь в семи встречах, а чуть ли не ключевым стало отсутствие надёжного вратаря. Джек Кэмпбелл не оправдал возложенных на него надежд и в заочной дуэли с треском проиграл Василевскому, завершив серию с крайне низкими показателями. В среднем он пропускал по 3,15 гола и отражал лишь 89,7% бросков. После этого он ожидаемо не получил предложения продлить контракт и отправился в «Эдмонтон», где также не смог стать первым номером.

Не сказать, чтобы Самсонов смотрелся заметно лучше прошлогоднего Кэмпбелла. По статистике он лишь немного превзошёл своего предшественника, но уже помог «Мейпл Лифс» решить важнейшую задачу и впервые с 2004 года преодолеть барьер 1/8 финала. И его визави уж точно не превосходит его в стабильности. Более того, серию с «Бостоном» Бобровский начинал в качестве дублёра Алекса Лайона и лишь по её ходу вернул себе статус основного. И хотя впоследствии он стал одним из творцов успеха команды, не всегда был идеален.

Несомненно, Бобровский ещё способен выдать яркое выступление и даже поучаствовать в голевой атаке, но его предыдущие результаты в Кубке Стэнли вкупе с провоцируемым возрастом снижением показателей не позволяют отдавать ему предпочтение в споре с Самсоновым, как и «Флориде» в противостоянии с «Торонто». Её победа над «Бостоном» обусловлена скорее накопившейся усталостью и недооценкой соперника со стороны «Брюинз», нежели готовностью «Пантерз» ввязаться в гонку за трофеем. У «Мейпл Лифс» банально больше «огневой мощи», компенсировать разницу в которой вряд ли может даже наличие Мэттью Ткачука, Александра Баркова и Брэндона Монтура.

Яркий новичок против обладателя Кубка Стэнли

Очевидным плюсом серии с участием «Торонто» и «Флориды» можно назвать тот факт, что по её итогам один из российских голкиперов гарантированно проследует дальше по турниру. И то же самое применимо к матчам между «Эдмонтоном» и «Вегасом», которые также представляют по одному российскому спортсмену. Однако на этот раз речь идёт о полевых игроках, причём один из них ранее уже имел победный опыт в плей-офф.

Речь идёт об Иване Барбашёве, незадолго до окончания периода дозаявок сменившем терпящий бедствие «Сент-Луис» на клуб из Невады. И хотя он не стал (да и не должен был) его лидером, в целом пришёлся ко двору в новом коллективе и провёл один из самых впечатляющих отрезков в регулярке. В 23 встречах он записал на свой счёт 16 (6 + 10) очков. Если говорить о темпе набора баллов, то продуктивнее он смотрелся лишь однажды — в сезоне-2021/22. Его он завершил с 26 голами и 34 передачами в 81 матче.

В плей-офф россиянин пока смотрится не так здорово. На данный момент в его активе значатся лишь 3 (1 + 2) очка, что является девятым результатом в команде. Но в грядущей серии от хоккеиста одного из ключевых звеньев и партнёра Джека Айкела с Джонатаном Маршессо будет требоваться значительно большее. Ведь конкурировать «Голден Найтс» придётся с ведомым Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем «Эдмонтоном», которому они уступили в трёх из четырёх игр регулярки.

Примечательно, что после обмена из «Сент-Луиса» Барбашёв дважды отличался во встречах с «Ойлерз» и помогал «Голден Найтс» открывать счёт в принципиальной дуэли. 26 марта он ассистировал Айкелу, а спустя трое суток вывел на ударную позицию Маршессо. Правда, добиться успеха это позволило лишь в первом случае (4:3 ОТ), в то время как во втором не смогло спасти от крупного поражения (4:7). При этом в обоих матчах «молчал» его соотечественник Клим Костин, ставший секретным оружием «Эдмонтона» в розыгрыше Кубка Стэнли.

На данный момент россиянин делит четвёртую строчку в списке лучших бомбардиров «нефтяников», уступая лишь Макдэвиду с Драйзатлем и защитнику Эвану Бушару, собравшему коллекцию из двух шайб и восьми пасов. И если продолжит в том же духе, то вполне может стать одним из икс-факторов команды в борьбе за чемпионство. После фиаско «Бостона» и «Колорадо» именно «Эдмонтон» букмекеры называют главным фаворитом на Западе, а в сводном рейтинге уступает лишь «Торонто». И во многом благодаря яркой игре представителей низших звеньев, здорово поддерживающих своих главных звёзд.

Надежды Дадонова

Помимо «Торонто», «Эдмонтона» и «Вегаса», в четвёрку главных соискателей трофея входит и «Даллас». В первом раунде подопечные Питера Дебура хоть и испытали небольшие трудности, но в целом довольно уверенно разобрались с «Миннесотой», а теперь сразятся с одной из главных сенсаций соревнований. «Сиэтл» уже навсегда вписал своё имя в историю, сокрушив «Колорадо», но хватит ли ему сил, чтобы справиться с коллективом, олицетворяющим практически идеальное сочетание опыта и молодости, а также имеющим в обойме отличного голкипера?

И пусть Евгений Дадонов не входит даже в топ-10 самых высокооплачиваемых хоккеистов «Старз», его вклад в успехи команды не стоит недооценивать. Российский ветеран начал доказывать свою профпригодность сразу после обмена в техасский клуб (3 + 12 в 23 встречах), не сбавил обороты и в плей-офф. С 4 (3 + 1) очками он располагается на пятой строчке лучших бомбардиров, а в гонке снайперов уступает лишь Тайлеру Сегину и Роопе Хинцу.

И хотя «Сиэтл» уже продемонстрировал способность творить чудеса, совершить подобное дважды ему будет крайне сложно. И не только потому, что в этот раз «Кракену» не стоит ждать недооценки со стороны оппонента. В отличие от «Колорадо», «Даллас» не испытывает проблем с составом и находится в отличной форме, а в плане слаженности способен дать фору многим.

Таким образом, без участия россиян пройдёт лишь серия между «Каролиной» и «Нью-Джерси». Хотя всё могло быть иначе, если бы в марте Свечников не получил травму крестообразных связок и не был вынужден лечь на операцию. И хотя без него «Харрикейнз» стал значительно слабее, он остался довольно грозным соперником. И это подтверждают букмекеры, отдавая именно ему предпочтение в сражении с «Девилз».

И основания на то есть. Род Бриндамор располагает одной из самых мощных оборонительных линий, подкреплённой находящимся на невероятном подъёме голкипером Андерсоном. Вопрос лишь в том, хватит ли им атакующей мощи, чтобы тягаться со «взрывным» коллективом Линди Раффа. Всё же в лазарете находится не только Свечников, но и два других звёздных нападающих — Макс Пасиоретти и Теуво Терявяйнен.