Каменский допустил, что россияне могут остаться без Кубка Стэнли впервые с 1994 года

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Трёхкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский порассуждал на тему плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Каменский допустил, что россияне могут остаться без Кубка Стэнли впервые с 1994 года
  • Gettyimages.ru
  • © Yellow Dog Productions

«Возможно ли такое, что россияне останутся без Кубка Стэнли впервые с 1994-го? Конечно, не хотелось бы, чтобы эта серия прерывалась. Но если взглянуть на результаты первого раунда, когда из плей-офф вылетели все фавориты, то в это можно поверить. «Рэйнджерс» показывал удивительный хоккей весь сезон, но проиграл «Дэвилз», «Бостон» считали фаворитом многие эксперты, но у них на пути встала слабая на вид «Флорида» вместе с Сергеем Бобровским. Так что прогнозировать в этом сезоне очень трудно. Но мне видится, что ближе всего к этому «Ойлерз» и «Нью-Джерси», — заявил Каменский RT.

Ранее защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс прокомментировал вылет команды из Кубка Стэнли.

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