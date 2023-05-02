Защитник «Рейнджерс» Фокс: мы подвели Шестёркина
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«Он боролся за нас во всех матчах серии. Жалко, что не могли забить несколько голов. Надо отдать должное их вратарю, он хорошо играл, но и жаль нашего голкипера, он боролся. Просто, мне кажется, мы его подвели», — приводит слова Фокса New York Post.
Встреча в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» завершилась со счётом 4:0.
Российский голкипер «Рейнджерс» совершил 20 спасений по ходу игры.
Российские нападающие Артемий Панарин и Владимир Тарасенко не смогли отметиться результативными действиями.
Таким образом, счёт в серии — 4-3 в пользу «Дэвилз». Команда в следующем раунде сыграет с «Каролина Харрикейнз».
Ранее определились все пары второго раунда плей-офф Кубка Стэнли.