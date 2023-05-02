Защитник «Рейнджерс» Фокс: мы подвели Шестёркина

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс прокомментировал вылет команды из Кубка Стэнли.

«Он боролся за нас во всех матчах серии. Жалко, что не могли забить несколько голов. Надо отдать должное их вратарю, он хорошо играл, но и жаль нашего голкипера, он боролся. Просто, мне кажется, мы его подвели», — приводит слова Фокса New York Post.

Встреча в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» завершилась со счётом 4:0.

Российский голкипер «Рейнджерс» совершил 20 спасений по ходу игры.

Российские нападающие Артемий Панарин и Владимир Тарасенко не смогли отметиться результативными действиями.

Таким образом, счёт в серии — 4-3 в пользу «Дэвилз». Команда в следующем раунде сыграет с «Каролина Харрикейнз».

Ранее определились все пары второго раунда плей-офф Кубка Стэнли.