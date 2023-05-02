Защитник «Рейнджерс» Фокс: мы подвели Шестёркина

Короткая ссылка
Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс прокомментировал вылет команды из Кубка Стэнли.
Защитник «Рейнджерс» Фокс: мы подвели Шестёркина
  • AP
  • © Adam Hunger

«Он боролся за нас во всех матчах серии. Жалко, что не могли забить несколько голов. Надо отдать должное их вратарю, он хорошо играл, но и жаль нашего голкипера, он боролся. Просто, мне кажется, мы его подвели», — приводит слова Фокса New York Post.

Встреча в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» завершилась со счётом 4:0.

Российский голкипер «Рейнджерс» совершил 20 спасений по ходу игры.

Российские нападающие Артемий Панарин и Владимир Тарасенко не смогли отметиться результативными действиями.

Таким образом, счёт в серии — 4-3 в пользу «Дэвилз». Команда в следующем раунде сыграет с «Каролина Харрикейнз».

Ранее определились все пары второго раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить