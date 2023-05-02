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Василевский назвал свою главную ошибку в сезоне

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Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал об ошибках, допущенных в сезоне-2022/23.
Василевский назвал свою главную ошибку в сезоне
  • AP
  • © Frank Franklin II

«Моя ошибка была в том, что я не уделял достаточно внимания восстановлению. Так что я продолжал толкать себя к своему пределу, много работаю на тренировках. И после 35-й игры моё тело подвело меня», — цитирует голкипера Sport24.

В текущем сезоне «Тампа» уступила «Торонто Мэйпл Лифс» в 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги. Счёт в серии — 2-4.

Ранее Василевский повторил рекорд Доминика Гашека по победам в плей-офф НХЛ для голкиперов из Европы.

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