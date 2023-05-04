Барбашёв признан первой звездой матча «Вегас» — «Эдмонтон»

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв признан первой звездой матча серии четвертьфинала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз».

Форвард стал автором дубля в игре и помог команде одержать победу над «Эдмонтоном».

Второй звездой встречи стал нападающий «Вегаса» Чандлер Стивенсон, который забросил одну шайбу. Третьей — Марк Стоун, забивший гол и отдавший результативную передачу.

Встреча на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершилась со счётом 6:4. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Вегаса». Следующий матч пройдёт 7 мая.

Ранее сообщалось, что «Каролина Харрикейнз» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в первом четвертьфинальном матче Кубка Стэнли.