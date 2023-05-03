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Шестёркин: в следующем сезоне вы увидите другого Игоря

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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал, что в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) он испытывал большое давление.

«После прошлого сезона я чувствовал большое давление. Я думал, что будет легче играть, но было много давления. Это был тяжёлый сезон, но я многому научился. В следующем сезоне вы увидите другого Игоря», — приводит слова Шестёркина журналист Молли Уокер.

По итогам сезона-2021/22 Шестёркин стал обладателем «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю регулярного чемпионата лиги.

В текущем сезоне «Рейнджерс» уступил «Нью Джерси Дэвилз» в серии со счётом 3-4 и вылетел из Кубка Стэнли.

Ранее определились все пары второго раунда плей-офф Кубка Стэнли.

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