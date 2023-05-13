Впервые за 27 лет: «Флорида» вышла в полуфинал Кубка Стэнли благодаря 50 сейвам Бобровского

Сергей Бобровский стал одним из главных героев пятого матча серии с «Торонто». 50 сейвов российского вратаря помогли «Флориде» одержать победу в овертайме и впервые с 1996 года пробиться в полуфинал Кубка Стэнли. В свою очередь, «Вегас» на своём льду взял верх над «Эдмонтоном» и вышел вперёд в противостоянии, а Иван Барбашёв отметился голевой передачей и установил личный рекорд результативности в плей-офф.

Непробиваемый Бобровский

Выиграв три матча подряд на старте серии с «Торонто», «Флорида» вплотную подошла к завоеванию путёвки в финал Восточной конференции, до которого она добиралась лишь раз за всю историю. В 1996 году «Пантерз» поочерёдно прошёл «Бостон» и «Филадельфию», а впоследствии в семи встречах справился и с «Питтсбургом», после чего безропотно уступил «Колорадо» в сражении за Кубок Стэнли. И пусть тогда будущее клуба многим казалось светлым, за следующие 26 лет «Пантерз» лишь однажды сумел преодолеть барьер первого раунда, а 18 раз и вовсе не попадал в плей-офф.

И хотя подопечные Пола Мориса не смогли с первой попытки дожать «Мейпл Лифс», всё равно сохраняли отличные шансы на выход в следующую стадию. И это с учётом того, что шестой матч им предстояло провести на выезде — в переполненной «Скотиабанк Арене», где их соперники были практически непобедимы по ходу регулярного сезона. По проценту набранных очков дома (73,2%) Остон Мэттьюс и компания уступали лишь «Тампа-Бэй» и «Бостону». Однако большинство из них они добыли не без помощи голкипера Ильи Самсонова, вновь не попавшего в заявку из-за травмы верхней части тела. В его отсутствие место в рамке занял 24-летний новичков Джозеф Уолл.

Уже с первых мгновений встречи американец оказался под массированным обстрелом оппонента, к которому был не совсем готов. На третьей минуте он не справился с дальним броском Аарона Экблада, позволив шайбе просочиться у себя под левой рукой. А ближе к концу периода за его воротами вновь загорелся красный свет. Правда, в этом голе винить Уолла вряд ли возможно. Его подставил защитник Тимоти Лильегрен, чьи неудачные попытки выноса позволили «Флориде» провести атаку три в два. Остальное было делом техники. Энтони Дюклер нашёл оставленного без опеки Картера Вераге, и тот неотразимо щёлкнул в касание.

После этого в центре внимания было суждено оказаться коллеге Уолла по амплуа. Сергей Бобровский проводил лучший плей-офф в карьере и был как одним из главных творцов сенсационной победы «Флориды» над «Бостоном» в первом раунде Кубка Стэнли, так и залогом уверенной игры в серии с «Торонто». И в ключевом матче он продолжил доказывать свою состоятельность. После первого периода в его активе уже значилось 13 сейвов, а по окончании второго их число увеличилось до 28. Правда, однажды россиянин всё же был вынужден капитулировать. Поспособствовал этому партнёр по «Пантерз». Не окажись на пути шайбы нога Ника Казинса, голкипер наверняка справился бы с дальним набросом Моргана Райлли. Но та срикошетила от нападающего и влетела в сетку.

За 169 секунд до конца тот же Райлли прорвался к воротам и покатил шайбу в створ. Бобровский не сумел зафиксировать шайбу блином, но прижал её щитком. Хоккеисты «Торонто» даже успели отпраздновать гол, но после видеопросмотра судьи заявили, что шайба пересекла линию уже после остановки игры.

«Мейпл Лифс» был прижат к стене и после перерыва обрушил настоящий шквал атак на противника. Подопечные Шелдона Кифа вдвое превзошли гостей по числу попаданий в створ (14:7) и неоднократно выводили на ударную позицию своих лидеров — Остона Мэттьюса, Митчелла Марнера и Джона Тавареса. И хотя Бобровский долгое время держался, уберечь «Пантерз» от дополнительной двадцатиминутки не сумел. Судя по всему, российский вратарь ожидал, что прорвавшийся по правому флангу Вильям Нюландер решит совершить вираж за воротами и покатить на пятак. Но тот оказался хитрее. Швед выстрелил аккурат в ближний верхний угол и застал врасплох визави.

В овертайме давление на Бобровского ничуть не снизилось. Перед его стартом он уже имел в активе 41 сейв, а за неполные 16 минут ещё девять раз спас партнёров от второго подряд поражения и установил рекорд клуба. Ранее ни одному из голкиперов команды не удавалось отражать столько бросков во встрече, победа в которой могла принести «Флориде» путёвку в следующий раунд. Ранее это достижение принадлежало Скотту Клеменсу (39).

И партнёры россиянина отблагодарили его за старания. «Пантерз» всё же воспользовался одним из своих немногочисленных шансов и в третий раз огорчил Уолла. Молниеносный контрвыпад начал Радко Гудас, а завершил всё тот же Казинс, реабилитировавший за не самые удачные действия в эпизоде с первым пропущенным голом. «Флорида» сломила сопротивление «Торонто» (3:2 ОТ) и впервые за 27 лет вышла в финал конференции, где поборется с «Каролиной». А Бобровский стал лишь вторым вратарём в истории клуба, совершившим 50 спасений в плей-офф. Ранее этим мог похвастаться лишь легендарный Скотт Винбисбрук (55).

«Полезный» Барбашёв

В противостоянии «Вегаса» и «Эдмонтона» до определения сильнейшего было ещё далеко. В преддверии пятой встречи оппоненты взяли верх по два раза и могли лишь выйти вперёд в серии. И хотя на своём льду фаворитами могли считаться хоккеисты «Голден Найтс», «Ойлерз» такое положение дел явно не устраивало. Уже к десятой минуте гости дважды подтвердили статус лучшей команды плей-офф по реализации лишнего — отличились Коннор Макдэвид с Заком Хайманом. Хозяева ответили лишь точным попаданием Джека Айкела в равных составах и оказались в роли догоняющих.

Пробыть в ней подопечным Брюса Кэссиди пришлось до середины второго периода. Всего за 89 секунд «Вегас» трижды огорчил Стюарта Скиннера, чем определил его замену на Джека Кэмпбелла. Хотя винить стоило не его, а полевых хоккеистов. Менее чем за минуту Филип Броберг и Маттиас Янмарк заработали по удалению и тем самым помогли соперникам совершить рывок. В большинстве забили Марк Стоун и Райлли Смит, а в равных составах — Николас Хаг.

Причём к двум последним взятиям ворот «Ойлерз» был причастен Иван Барбашёв. Сначала он выступил в роли ассистента, отыскав на пятаке Смита. А затем отвлёк на себя внимание своевременным открыванием на штанге, затруднив работу Скиннеру после броска Хага. Таким образом, россиянин набрал семь очков (4 + 3), установив личный рекорд результативности в Кубке Стэнли, а также вышел на третью строчку в списке самых полезных игроков «Голден Найтс» («+5»). По этому показателю он уступает лишь Джонатану Маршессо и Алеку Мартинесу (оба — по «+6»).

В оставшееся время «Эдмонтон» сумел лишь сократить отставание в счёте. Снова сработала спецбригада большинства во главе с Макдэвидом, оформившим дубль. Но вряд ли она была довольна собой. За пять минут в формате пять на четыре «нефтяники» явно могли добиться гораздо большего. Так или иначе, «Вегас» удержал преимущество (4:3) и вышел вперёд в противостоянии, а завершить его попытается уже двое суток спустя. Правда, для этого надо будет брать верх на выезде.