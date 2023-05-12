Овечкин назвал самого знаменитого спортсмена в своей телефонной книжке

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин перечислил знаменитостей из своей телефонной книжки.

«Какой самый знаменитый спортсмен есть в моей телефонной книжке? Думаю, что это Вячеслав Александрович Фетисов. Сергей Фёдоров», — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!».

Овечкин в сезоне-2022/23 провёл 73 матча, в которых набрал 75 очков (42 + 33). Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 822 шайбы за карьеру. Лидером является Уэйн Гретцки (894).

Ранее Овечкин рассказал, как познакомился с Ди Каприо в ресторане.