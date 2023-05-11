Овечкин рассказал, как познакомился с Ди Каприо в ресторане

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин дал понять, что среди его знакомых есть голливудский актёр Леонардо Ди Каприо.

«Однажды я познакомился с Ди Каприо. Мы сидели в ресторане, и он был за соседним столиком. Я не постеснялся и подошёл: «Здравствуйте, я Александр», — заявил Овечкин в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!».

При этом, по словам российского нападающего, к звезде мирового кинематографа «просто так не подойдёшь».

«Куча охраны, но один из охранников меня узнал и подвёл познакомиться. Узнал ли меня Ди Каприо? Наверное, ему сказали, что с ним хочет познакомиться Александр Овечкин», — добавил обладатель Кубка Стэнли.

Ди Каприо является лауреатом многочисленных наград. В его коллекции есть «Оскар», премии BAFTA и «Золотой глобус».

Овечкин в сезоне-2022/23 провёл 73 матча, в которых набрал 75 очков (42 + 33). Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 822 шайбы за карьеру. Лидером является Уэйн Гретцки (894).

Ранее Овечкин назвал команду мечты.











