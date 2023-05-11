Овечкин назвал команду мечты

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин составил команду мечты.

«В воротах — Евгений Набоков. В защите — Вячеслав Фетисов, Андрей Марков. Нападающие — я, Сергей Фёдоров и Александр Сёмин», — приводит слова Овечкина YouTube-канал «Это футбол, брат!».

Россиянин в нынешнем сезоне провёл 73 матча, в которых набрал 75 очков (42 + 33).

Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 822 шайбы за карьеру. Лидером является Уэйн Гретцки (894).

Ранее Овечкин прокомментировал итоги сезона-2022/23.