Овечкин назвал команду мечты
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«В воротах — Евгений Набоков. В защите — Вячеслав Фетисов, Андрей Марков. Нападающие — я, Сергей Фёдоров и Александр Сёмин», — приводит слова Овечкина YouTube-канал «Это футбол, брат!».
Россиянин в нынешнем сезоне провёл 73 матча, в которых набрал 75 очков (42 + 33).
Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 822 шайбы за карьеру. Лидером является Уэйн Гретцки (894).
Ранее Овечкин прокомментировал итоги сезона-2022/23.