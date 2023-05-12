Капитан сборной «Россия 25» по хоккею Бардаков пропустит второй матч с Белоруссией в Туле

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг дал понять, что травма не позволит капитану команды Захару Бардакову принять участие в следующем товарищеском матче с Белоруссией.

«К сожалению, у нас капитан выбыл — уехал в больницу на обследование», — цитирует Ротенберга ТАСС.

«Россия 25» 12 мая нанесла поражение команде Белоруссии в матче международного турнира. Игра в Туле завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Ротенберга.

У победителей шайбы забросили Захар Бардаков (11-я минута), Павел Порядин (32-я), Валентин Зыков (37-я), Иван Зинченко (56-я). У проигравших отличился Виталий Пинчук (девятая).

21-летний нападающий петербургского СКА получил повреждение в столкновении с белорусом Степаном Фальковским. Бардаков смог покинуть лёд только при помощи товарищей по команде.

Следующая игра Россия — Белоруссия пройдёт в Туле 13 мая.

Ранее сообщалось, что хоккеист команды «Россия 25» Марат Хуснутдинов перенесёт операцию.