Капитан сборной «Россия 25» по хоккею Бардаков пропустит второй матч с Белоруссией в Туле
«К сожалению, у нас капитан выбыл — уехал в больницу на обследование», — цитирует Ротенберга ТАСС.
«Россия 25» 12 мая нанесла поражение команде Белоруссии в матче международного турнира. Игра в Туле завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Ротенберга.
У победителей шайбы забросили Захар Бардаков (11-я минута), Павел Порядин (32-я), Валентин Зыков (37-я), Иван Зинченко (56-я). У проигравших отличился Виталий Пинчук (девятая).
21-летний нападающий петербургского СКА получил повреждение в столкновении с белорусом Степаном Фальковским. Бардаков смог покинуть лёд только при помощи товарищей по команде.
Следующая игра Россия — Белоруссия пройдёт в Туле 13 мая.
Ранее сообщалось, что хоккеист команды «Россия 25» Марат Хуснутдинов перенесёт операцию.