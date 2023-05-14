Павелски сравнялся с Овечкиным по числу голов в плей-офф НХЛ

Американский нападающий «Даллас Старз» Джо Павелски отметился заброшенной шайбой в шестом матче полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Западной конференции с «Сиэтл Кракен» (3:6).

На счету 38-летнего американца стало 72 гола в 175 матчах плей-офф НХЛ.

Таким образом, нападающий обошёл по этому показателю канадского форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (180 матчей плей-офф) и сравнялся с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным (147 матчей плей-офф).

Лидером по заброшенным шайбам в плей-офф за всю историю НХЛ является легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки, на счету которого 122 гола в 208 матчах.

Ранее сообщалось, что «Сиэтл» сравнял счёт в серии четвертьфинала плей-офф НХЛ с «Далласом».