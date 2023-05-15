Канадские клубы НХЛ не могут выиграть Кубок Стэнли на протяжении 30 лет

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» последним из канадских клубов покинул текущий розыгрыш Кубка Стэнли.

В серии четвертьфинала плей-офф НХЛ команда уступила «Вегас Голден Найтс» (2-4). Ранее турнир покинули «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс».

Таким образом, канадские клубы не могут выиграть Кубок Стэнли на протяжении 30 лет. Последней командой, ставшей обладателем трофея, стал «Монреаль Канадиенс» в 1993 году.

Ранее Коннор Макдэвид стал первым игроком, набравшим 20 очков в нынешнем плей-офф НХЛ.