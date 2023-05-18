Главная надежда «Флориды»: Бобровский превратился из запасного в одного из главных героев Кубка Стэнли

Сергей Бобровский проводит лучший плей-офф в карьере. Голкипер начинал турнир в качестве сменщика Алекса Лайона, но впоследствии вернул себе место в основе и помог «Флориде» сенсационно взять верх над «Бостоном» и «Торонто». Благодаря этому россиянин впервые добрался до финала конференции и снял с себя ярлык вратаря, традиционно неудачно выступающего в Кубке Стэнли.

«Флорида», без сомнения, одна из главных сенсаций нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли наравне с дебютировавшим в нём «Сиэтлом». Но если «Кракен» восхитил всех тем, что с первой же попытки сумел добраться до второго раунда, убрав со своего пути действующего владельца трофея — «Колорадо», то подопечные Пола Мориса проводят один из самых удачных плей-офф в своей истории. «Пантерз» впервые с 1996 года пробилcя в финал Восточной конференции, по пути сломив сопротивление сильнейшей команды регулярки — «Бостона» — и состоящего сплошь из звёзд «Торонто». И одной из причин успеха коллектива можно смело назвать впечатляющую игру Сергея Бобровского.

Да, изучив показатели российского голкипера, можно засомневаться в этом тезисе. По проценту отражённых бросков он занимает лишь восьмое место (91,8%), а по коэффициенту надёжности — и вовсе 12-е (2,82). Однако многое встаёт на свои места, если взглянуть на общее число сейвов. Здесь Бобровский располагается на третьей строчке (330), уступая лишь Джейку Эттингеру (362) и Филиппу Грубауэру (422). И это при том, что провёл он на три матча меньше американца и на четыре — немца. Эти цифры лишний раз демонстрируют, насколько большой объём работы приходится выполнять россиянину, чтобы «Пантерз» продвигался по турнирной сетке.

Также по теме Впервые за 27 лет: «Флорида» вышла в полуфинал Кубка Стэнли благодаря 50 сейвам Бобровского Сергей Бобровский стал одним из главных героев пятого матча серии с «Торонто». 50 сейвов российского вратаря помогли «Флориде»...

Эта история становится ещё более удивительной, если вспомнить, что начинал Бобровский в качестве запасного. Изначально тренерский штаб сделал ставку на Алекса Лайона — крайне малоопытного стража ворот, к 30 годам ни разу не выходившего на лёд в плей-офф НХЛ. Американец не был задрафтован и попал в лигу лишь в 2017-м, но за следующие пять сезонов провёл суммарно 21 встречу и выглядел крайне невыразительно. Поэтому и подписался с «Флоридой» на минимальный контракт с зарплатой в $750 тыс. Однако в концовке регулярки он неожиданно раскрылся и выдал лучший отрезок в карьере, благодаря чему «Пантерз» одержал шесть побед подряд и во многом благодаря этому заработал уайлд-кард для участия в розыгрыше Кубка Стэнли.

Примечательно, что восхождения Лайона могло бы и не случиться, если бы не два обстоятельства. Во-первых, в конце февраля расположение «Флориды» покинул Спенсер Найт, вынужденный пройти программу помощи игрокам. А в марте заболел Бобровский, вследствие чего Алекс временно и стал первым номером. И хотя впоследствии Сергей вернулся в строй и вышел на лёд, он лишь ухудшил своё положение. В трёх матчах в конце марта он пропустил 13 шайб и на финише только наблюдал за тем, как коллектив борется за путёвку без него.

Таким образом, прошедший чемпионат стал одним из самых неудачных в карьере Бобровского. Он отыграл всего 50 встреч (худший результат с 2016 года, если не считать сокращённый из-за COVID-19 сезон-2020/21), с трудом преодолел планку в 90% сейвов и пропускал в среднем по 3,07 гола. Больше было лишь в его первый год пребывания в Санрайзе (3,23). Поэтому многим его перевод на скамейку показался вполне логичным, особенно на фоне внезапно поймавшего кураж Лайона.

И это не считая того, что ранее к Бобровскому уже приклеился ярлык вратаря, неспособного демонстрировать свой привычно высокий уровень в плей-офф. До настоящего момента ему лишь дважды удавалось помогать своим командам проходить дальше первого раунда. И хотя в большинстве случаев это происходило по объективным причинам в виде не самых сильных партнёров (в «Коламбусе») или отсутствия сбалансированности (в первые годы во «Флориде»), в умах многих россиянин закрепился в статусе некубкового голкипера. В одно время это списывали на проблемы с усталостью, упрекая менеджмент «Блю Джекетс» в отсутствии качественного сменщика, способного снимать с него часть нагрузки. Но со временем задумались о наличии у Сергея ментальных проблем.

После поражения от «Питтсбурга» на старте Кубка Стэнли — 2017 появились слухи, будто Бобровский и руководство «Коламбуса» сошлись на том, что его неудачные выступления обусловлены психологическими моментами, а сам россиянин якобы дал добро на сотрудничество со специалистом. Однако эта информация не подтвердилась. Год спустя «Блю Джекетс» снова вылетел в первом раунде, причём опять уступил будущему триумфатору — «Вашингтону», после чего Сергей выдал довольно жёсткий комментарий с явным выпадом в сторону боссов. Он высоко оценил свою игру в той серии и сказал, что не согласился бы с тем, кто предложил бы ему поработать с психологом после этого.

«Просто для меня всё это было странно. Одно дело, когда тебя критикуют со стороны, люди извне, а другое дело, когда твой собственный клуб поднимает волну критики. С 21 года у меня есть свой психолог, свой физиотерапевт и так далее. Каждый сезон я выкладываюсь по максимуму. И заявления «Коламбуса» демонстрировали их неуверенность во мне. Конечно, мне это не нравилось. В целом к конструктивной критике я отношусь хорошо, но когда свои люди тычут в тебя пальцем и пытаются тем самым оправдать себя перед болельщиками, вместо того чтобы поддержать? Такая позиция мне непонятна, тем более что нам плыть дальше в одной лодке в следующем сезоне», — рассказывал Бобровский о том инциденте Sport24.

Тем не менее тогда у «Коламбуса» всё же были формальные поводы сомневаться в своём вратаре. К тому моменту он пропускал не менее трёх шайб в 12 матчах плей-офф. А в 20 встречах, которые он начинал в старте, его команды одержали лишь пять побед, в то время как сам Бобровский отражал в среднем 89,1% бросков при коэффициенте надёжности 3,49. Это крайне низкие показатели практически для любого стража ворот, а для двукратного обладателя «Везина Трофи» и подавно.

Впоследствии Бобровскому всё же удалось немного подправить свою статистику. В 2019-м он здорово смотрелся в плей-офф и даже поучаствовал в «выносе» первой команды Востока — «Тампа-Бэй», наконец преодолев барьер первого раунда в свитере «Коламбуса». Правда, повторить это достижение ему удалось лишь три года спустя — уже в составе «Флориды». Там Сергей вышел на лёд во всех шести встречах с тем же «Вашингтоном», в двух даже разразился 34 спасениями, но позднее не сумел принести «Пантерз» успех в противостоянии с «Лайтнинг».

Однако руководству «котов» явно было мало этого. От двукратного обладателя приза лучшему голкиперу регулярки и второго самого высокооплачиваемого хоккеиста своего амплуа ($10 млн в год) ожидали гораздо большего. Поэтому ещё прошлым летом в СМИ появились слухи о намерении клуба обменять Бобровского. И как сообщал Sportsnet, в клубе были настроены решительно, а для достижения цели были готовы даже удержать 50% его зарплаты. Но сделка так и не была осуществлена. При этом неизвестно, что стало тому виной — внезапно вернувшаяся вера в россиянина или отсутствие достойных предложений.

И в плей-офф Бобровский подтвердил правильность этого решения. Сменив Лайона по ходу третьего матча с «Бостоном», он прочно занял место в рамке и больше не уступал его. И хотя в следующей встрече он пропустил пять шайб и не смог предотвратить разгромное поражение, затем вышел на качественно новый уровень. Сергей помог «Флориде» выдать серию из шести побед, а потом и дожать «Торонто». При этом сам за это время лишь однажды опустился ниже отметки в 90% сейвов, а дважды выдал впечатляющие бенефисы. Сначала он отразил 44 броска в пятой встрече с «Брюинз», а затем разразился 50 спасениями в ключевой игре с «Мейпл Лифс» — в обеих команда выиграла в овертайме.

Таким образом, Бобровский уже снял с себя клеймо неудачника плей-офф и продемонстрировал, что прошлые поражения если и были связаны с ним, то лишь отчасти. Но, чтобы пойти дальше и замахнуться на трофей, ему придётся выиграть в крайне интригующей заочной дуэли. Если до этого ему противостояли явно переоценённый Линус Улльмарк, получивший травму в ходе серии Илья Самсонов и неопытный Джозеф Уолл, то сейчас его ждёт соперничество с Фредериком Андерсеном. Тот также начинал турнир в качестве запасного вратаря, но впоследствии вытеснил из основы Антти Раанту и сейчас входит в тройку лучших как по проценту сейвов (93,1%), так и по коэффициенту надёжности (1,80).

И если Бобровский сумеет дотащить с трудом забравшуюся в плей-офф «Флориду» до финала, то в будущем вряд ли кто-то вспомнит его не самые яркие выступления в Кубке Стэнли. В XXI веке лишь дважды восьмым командам конференции удавалось добираться до заключительного раунда турнира — в 2006 году чудо сотворил «Эдмонтон», а спустя 11 лет его достижение повторил «Нэшвилл». Причём в обоих случаях помогали им это сделать финские стражи ворот — Юсси Маркканен и Пекка Ринне соответственно. И если первый потом отправился в Европу, то второй выдал ещё пару классных сезонов и завоевал первый «Везина Трофи».

Пока складывается ощущение, что у «Пантерз» есть возможность повторить достижение «Ойлерз» и «Предаторз». Букмекеры оценивают шансы коллективов на успех как практически равные, а серьёзные кадровые потери «Харрикейнз» рано или поздно могут сказаться. Всё же бороться с поймавшим кураж соперником без Андрея Свечникова, Теуво Терявяйнена, Макса Пасиоретти и Джейка Гардинера будет непросто.