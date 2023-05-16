Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Ротенберг объяснил причину удаления за неспортивное поведение в матче с Белоруссией

Короткая ссылка
Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал своё удаление в матче с командой Белоруссии.
Ротенберг объяснил причину удаления за неспортивное поведение в матче с Белоруссией
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я ведь должен защищать свою команду. Когда идёт хоккей без правил, то своих парней нужно защищать. А если не я, то кто? Повторюсь, таков был хоккей. Мы его ожидали», — сказал тренер.

Игра между командами завершилась со счётом 3:2 в пользу белорусской команды. Ротенберг был удалён за две минуты до окончания матча.

Ранее Ротенберг рассказал о мечте выиграть Олимпийские игры в качестве тренера сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить