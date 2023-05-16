Ротенберг объяснил причину удаления за неспортивное поведение в матче с Белоруссией
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«Я ведь должен защищать свою команду. Когда идёт хоккей без правил, то своих парней нужно защищать. А если не я, то кто? Повторюсь, таков был хоккей. Мы его ожидали», — сказал тренер.
Игра между командами завершилась со счётом 3:2 в пользу белорусской команды. Ротенберг был удалён за две минуты до окончания матча.
Ранее Ротенберг рассказал о мечте выиграть Олимпийские игры в качестве тренера сборной России.