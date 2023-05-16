Ротенберг объяснил причину удаления за неспортивное поведение в матче с Белоруссией

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал своё удаление в матче с командой Белоруссии.

«Я ведь должен защищать свою команду. Когда идёт хоккей без правил, то своих парней нужно защищать. А если не я, то кто? Повторюсь, таков был хоккей. Мы его ожидали», — сказал тренер.

Игра между командами завершилась со счётом 3:2 в пользу белорусской команды. Ротенберг был удалён за две минуты до окончания матча.

Ранее Ротенберг рассказал о мечте выиграть Олимпийские игры в качестве тренера сборной России.