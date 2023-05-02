Ротенберг рассказал о мечте выиграть Олимпийские игры в качестве тренера сборной России

Главный тренер сборной команды «Россия 25» Роман Ротенберг после победы над Белоруссией рассказал о своей мечте.

«Быть тренером сборной — большая честь. Для меня было очень важно сегодня победить, как и для всей команды. Я буду делать всё возможное для победы на следующих Олимпийских играх и чемпионате мира. В сборной совершенно другая ответственность», — цитирует Ротенберга РИА Новости.

Игра, прошедшая в Челябинске, завершилась со счётом 4:0.

Дубль в составе российской команды оформил Валентин Зыков, ещё по шайбе забросили Александр Елесин и Василий Глотов.

Ранее Ротенберг высказал мнение о предстоящем турне сборной «Россия 25».