Ротенберг — о турне «России 25»: вся страна будет жить играми сборной

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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказал мнение о предстоящем турне национальной команды.
Ротенберг — о турне «России 25»: вся страна будет жить играми сборной
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Вся страна будет жить играми сборной России! Мы никого не копируем, но берём всё лучшее. Есть выездные матчи НХЛ. Вот они поедут в Австралию, прокатятся по Европе. Мы можем с этим событием сравнить наше турне. Это не только хоккей, но и маркетинг, продажа атрибутики», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

16 апреля Ротенберг был назначен на пост главного тренера национальной команды до 25 лет.

Команда «Россия 25» в мае проведёт турне по городам Челябинск — Астана — Красноярск — Тула — Минск. Команда состоит из игроков не старше 25 лет.

Ранее стал известен окончательный состав «России 25».

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