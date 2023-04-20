Стал известен окончательный состав «России 25»

Федерация хоккея России (ФХР) сообщила об окончательном составе «России 25» на майское турне.

Как сообщается на официальном сайте Федерации в состав национальной команды вошли.

Вратари: Никита Серебряков, Даниил Исаев, Дмитрий Николаев, Сергей Иванов.

Защитники: Александр Елесин, Даниил Мисюль, Никита Камалов, Арсений Коромыслов, Александр Никишин, Михаил Пашнин, Андрей Педан, Георгий Солянников, Никита Смирнов, Никита Новиков, Максим Федотов, Илья Карпухин.

Нападающие: Захар Бардаков, Дмитрий Бучельников, Александр Волков, Михаил Воробьёв, Василий Глотов, Святослав Гребенщиков, Валентин Зыков, Николай Поляков, Марат Хайруллин, Марат Хуснутдинов, Максим Джиошвили, Матвей Мичков, Павел Порядин, Андрей Чивилёв, Глеб Петров, Ярослав Лихачёв, Иван Зинченко, Александр Яремчук, Владислав Кара.

16 апреля Ротенберг назначен на пост главного тренера «России 25».

Ранее Ротенберг заявил, что у СКА скоро откроется чемпионское окно.