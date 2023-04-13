Ротенберг заявил, что у СКА скоро откроется чемпионское окно

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Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о вылете из розыгрыша Кубка Гагарина сезона-2022/23.

«Мы будем усиливать свой костяк. У ЦСКА уже закрывается чемпионское окно, у нас — открывается. У ЦСКА в плане системы ничего не поменялось ещё со времён работы Дмитрия Квартальнова», — цитирует Ротенберга РИА Новости.

При этом тренер подчеркнул, что команды сыграли в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ с огнём, от ножа.

«Такой хоккей нам нужен. Мы вышли только побеждать. У нас молодая команда, у нас всё впереди», — добавил Ротенберг.

СКА проиграл в шестом матче 1/2 финала плей-офф московскому ЦСКА (0:3) и завершил выступление в Кубке Гагарина. Питерцы уступили в серии со счётом 2-4.

ЦСКА и «Ак Барс» сыграют два первых матча финала Кубка Гагарина в Казани 17 и 19 апреля. Серия продлится до четырёх побед.

Ранее сообщалось, что Максим Соркин забросил самую быструю шайбу в истории ЦСКА в плей-офф КХЛ.

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