Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

«Спартак» подписал контракт с чемпионом мира по хоккею Бурмистровым

Короткая ссылка
Нападающий Александр Бурмистров продолжит карьеру в московском клубе Континентальной хоккейной лиги «Спартак».
«Спартак» подписал контракт с чемпионом мира по хоккею Бурмистровым
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

31-летний форвард заключил контракт с красно-белыми. Соглашение рассчитано на один год, сообщает пресс-служба столичной команды.

Бурмистров ранее выступал за казанский «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург». Экс-форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» в составе команды из столицы Татарстана стал обладателем Кубка Гагарина сезона-2017/18.

Бурмистров в составе сборной России завоевал золотую медаль чемпионата мира 2014 года.

Ранее сообщалось, что канадский тренер Боб Хартли, скорее всего, не возглавит «Авангард».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить