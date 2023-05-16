«Спартак» подписал контракт с чемпионом мира по хоккею Бурмистровым

Нападающий Александр Бурмистров продолжит карьеру в московском клубе Континентальной хоккейной лиги «Спартак».

31-летний форвард заключил контракт с красно-белыми. Соглашение рассчитано на один год, сообщает пресс-служба столичной команды.

Бурмистров ранее выступал за казанский «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург». Экс-форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» в составе команды из столицы Татарстана стал обладателем Кубка Гагарина сезона-2017/18.

Бурмистров в составе сборной России завоевал золотую медаль чемпионата мира 2014 года.

Ранее сообщалось, что канадский тренер Боб Хартли, скорее всего, не возглавит «Авангард».