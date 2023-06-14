Место в истории: гол Барбашёва помог «Вегасу» разгромить «Флориду» и впервые завоевать Кубок Стэнли

«Вегас» одержал крупную победу над «Флоридой» в пятом матче серии финала плей-офф НХЛ и впервые в истории завоевал Кубок Стэнли. Встреча на «Ти-Мобайл Арене» завершилась со счётом 9:3, а одну из шайб забросил Иван Барбашёв. Форвард провёл самый результативный плей-офф в карьере и второй раз выиграл трофей, благодаря чему вошёл в топ-15 самых титулованных российских хоккеистов лиги.

За всю историю существования НХЛ было зафиксировано 37 случаев, когда одна из команд лидировала со счётом 3-1 в финале Кубка Стэнли. И лишь однажды она не смогла довершить начатое. В 1942 году чудеса расточительности продемонстрировал «Детройт», находившийся в ещё более выигрышном положении. «Ред Уингз» взял верх в трёх первых встречах противостояния и мог закрыть серию на родном «Олимпиа Стадиум», но уступил «Торонто», а затем был бит ещё три раза подряд, дав сопернику завоевать почётный трофей.

И чтобы сохранить шансы на победу в заключительном раунде плей-офф, подобное было необходимо сотворить подопечным Пола Мориса. Обидное поражение на своём льду лишило права на ошибку в пятом матче, также проходившем на арене ведущего с крупным счётом оппонента. Но если 81 год назад «Торонто» удалось собраться и переломить ход неудачно складывающейся серии, то «Пантерз» последовал примеру другой команды из штата Флорида. Накануне «Майами Хит» не сумел сломить сопротивление превосходящего его в огневой мощи «Денвер Наггетс» и помешать тому впервые в истории стать чемпионом НБА. И спустя сутки эта же планка покорилась «Вегасу».

Но если Джимми Батлер и компания до последнего сражались за титул и уступили в напряжённой борьбе, то «Флорида» в отсутствие своего лидера Мэттью Ткачука потерпела одно из самых сокрушительных поражений в истории финала Кубка Стэнли. И очень обидно, что наравне с партнёрами эту чашу до дна пришлось испить Сергею Бобровскому — одному из главных героев нынешнего розыгрыша турнира, творившему чудеса на протяжении двух предыдущих месяцев. В ключевой момент россиянин дрогнул под напором неудержимого противника и пропустил в общей сложности восемь шайб, установив личный антирекорд по данному показателю. Ранее в плей-офф в его воротах ни разу не оказывалось больше пяти.

При этом нельзя сказать, что после первого периода положение «Пантерз» было безвыходным. Да, гости неудачно стартовали и в середине отрезка пропустили два гола за 111 секунд. Причём если Николас Хаг отличился в равных составах, то Марк Стоун сделал это в меньшинстве. Аарон Экблад совершил грубейшую ошибку и фактически вывел на рандеву с Бобровским капитана «Вегаса», впоследствии крайне хладнокровно исполнившего импровизированный буллит. Правда, уже в начале следующей 20-минутки защитник исправился и собственноручно сократил отставание.

И именно после этого «Голден Найтс» включил максимальные обороты и буквально смёл оппонентов с площадки. Всего девять с половиной минут потребовалось, чтобы четыре раза подряд поразить ворота и полностью деморализовать «Пантерз». В какой-то момент могло показаться, что те абсолютно бросили играть и оставили своего вратаря на растерзание. Алек Мартинес уверенно завершил контратаку, Райлли Смит оказался самым расторопным и воспользовался эффектной передачей Бретта Хаудена, а Майкл Амадио буквально затолкал шайбу под лежащего на льду Бобровского. Не успокоился и Стоун, который ещё до второго перерыва оформил дубль, а впоследствии отметился и хет-триком.

Но это произошло уже ближе к концу заключительного периода, а в его середине своё слово сказал и российский легионер «Вегаса». Иван Барбашёв провёл лучший плей-офф в карьере и записал на свой счёт 18 (7 + 11) очков — в два раза больше, чем за все предыдущие походы за трофеем. И так совпало, что его седьмой гол в первенстве стал для подопечных Брюса Кэссиди седьмым в данном конкретном матче. Россиянин был предельно лаконичен и лишь грамотно сработал на добивании после наброса Джека Айкела. Тем самым он прервал сухую серию из пяти встреч и впервые забил в нынешнем финале. До этого дня форвард мог похвастаться лишь результативными передачами (0 + 2).

«Флорида» немного опомнилась и предприняла попытку если не вернуться в игру, то хотя бы огорчить поймавшего кураж Эдина Хилла. Сначала с передачи Сэма Беннетта свою первую шайбу в противостоянии забросил Сэм Райнхарт, а спустя менее трёх минут партнёры по звену поменялись ролями — и тем самым подпортили статистику голкиперу, называвшемуся в числе претендентов на награду лучшему хоккеисту плей-офф — «Конн Смайт Трофи».

По иронии судьбы та досталась Джонатану Маршессо — бывшему нападающему «Пантерз», не защищённому его бывшим коллективом на драфте расширения 2017 года. На этот раз он обошёлся без голевой феерии и лишь однажды выступил в роли ассистента, что не помешало ему с 25 очками занять второе место в бомбардирской гонке (на одно больше «настрелял» его партнёр Джек Айкел) и установить уникальное достижение. Ведь ранее ни одному представителю «Вегаса» не удавалось набирать очки в десяти матчах подряд.

Поверившие в себя хоккеисты «Флориды» пошли вперёд и более чем за шесть минут до конца сняли голкипера, но лишь помогли «Вегасу» ещё больше увеличить преимущество. Сначала всё тот же Стоун поразил пустой створ, а эффектную точку поставил Николя Руа, заставший врасплох обескураженного Бобровского. «Голден Найтс» одержал разгромную победу в пятой встрече серии и выиграл Кубок Стэнли.

И если для большинства игроков «Вегаса» этот трофей стал первым в карьере, то тот же Барбашёв уже второй раз поднял его над головой. Помимо него, это удавалось 14 российским легионерам НХЛ, а тремя победами могут похвастаться лишь четверо: Сергей Фёдоров, Игорь Ларионов, Сергей Брылин и Евгений Малкин. Но успех Ивана примечателен ещё и тем, что был достигнут в первый же год пребывания в новом клубе. Весной он был обменян из «Сент-Луиса» и с ходу стал одним из главных творцов успеха своего нового коллектива.

Своё имя в историю вписали и другие игроки «рыцарей». Двукратными чемпионами стали экс-капитан «Блюз» Алекс Пьетранджело и бывший партнёр Александра Овечкина по «Вашингтону» Чендлер Стивенсон, трёхкратными — Фил Кесселл, Алек Мартинес и Джонатан Куик, а Брюс Кэссиди стал лишь шестым тренером в истории, взявшим титул в первый же сезон в новой команде. Летом 2022 года он был уволен из «Бостона».

Что касается самого «Вегаса», то он выполнил поставленную его владельцем Уильямом Фоли задачу и завоевал Кубок Стэнли спустя шесть лет после дебюта в НХЛ, что является вторым результатом в истории. Быстрее эта планка покорялась лишь ведомому легендарным Уэйном Гретцки «Эдмонтону», который провёл первый сезон в лиге в 1979 году, а уже через пять лет добыл чемпионское звание. Как и «Ойлерс», «Голден Найтс» потребовалось две попытки, чтобы добиться желаемого. Коллектив из Невады находился в нескольких шагах от триумфа в своём первом сезоне, но был бит «Вашингтоном».