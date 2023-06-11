Барбашёв в шаге от триумфа: Бобровский не спас «Флориду» в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Вегасом»

«Флорида» потерпела домашнее поражение от «Вегаса» в четвёртом матче финальной серии плей-офф НХЛ, несмотря на 28 сейвов Сергея Бобровского. Подопечные Пола Мориса к середине второго периода уступали со счётом 0:3, но нашли в себе силы вернуться в игру и отквитать два гола. Однако, несмотря на решающий штурм, спастись так и не сумели. Нападающий гостей Иван Барбашёв, хоть и не заработал очков, принял активное участие в моменте, который завершился победным голом Вильяма Карлссона. «Голден Найтс» осталось одержать всего одну победу, чтобы завоевать первый в своей истории Кубок Стэнли.

На второй домашний матч финальной серии Кубка Стэнли «Флорида» выходила максимально заряженной на победу. В предыдущей игре «Пантерз» смог сломить сопротивление «Вегаса» в овертайме и минимизировать отставание, а теперь имел шанс стать первой командой с 2017 года, которая сравняла счёт в финале, уступая 0-2. Шесть лет назад такой подвиг совершил «Нэшвилл» в серии с «Питтсбургом».

Но «Флориде» войти в исторические сводки НХЛ на этот раз не удалось. Не менее, а может, и более мотивированными на лёд вышли хоккеисты «Голден Найтс». По словам их главного тренера Брюса Кэссиди, сказанным накануне матча, команда справилась с горечью поражения и готова к сражению в четвёртой встрече.

«По нашим ощущениям, определённо, в первых трёх играх было гораздо больше хорошего, чем плохого. Так что не думаю, что будет сложно (придерживаться выбранного курса. — RT). Ребята знают, что поставлено на карту. Очевидно, что в каждой игре, будь то победный матч или поражение, вы всё равно смотрите на то, что можно улучшить. Их топ-звено отметилось в протоколе, так что это первая составляющая, на которую мы обратим внимание. Бобровский делает важные сейвы, мы просто должны продолжать бросать», — подчёркивал специалист.

Именно это гости и начали делать с первых секунд матча, осаждая ворота «Флориды», и уже на второй минуте добились успеха. Зак Уайтклауд сделал филигранную передачу от борта в центр на Чандлера Стивенсона, который без проблем выкатился навстречу Бобровскому и оставил его не у дел.

И нельзя сказать, что хозяева сникли после этого гола. На десятой минуте прекрасный момент был у Мэттью Ткачука, который на пятачке поборолся за шайбу после броска Брэндона Монтура, однако тут во всей красе предстал голкипер «Вегаса» Эдин Хилл. А за несколько секунд до перерыва своим шансом не воспользовался Антон Лунделль.

Второй период также остался за гостями. Сначала Стивенсон оформил дубль, в касание переправив шайбу в ворота после наброса Марка Стоуна, а затем Бобровского огорчил Вильям Карлссон. В этой комбинации поучаствовал Иван Барбашёв. Он навязал борьбу за воротами «Флориды» и сохранил шайбу для партнёров. После этого Джонатан Маршессо вывел на бросок Николаса Хага, а шведский нападающий оказался первым на добивании. Счёт мог быть и более разгромным, однако российский голкипер постарался оставить свою команду в игре. К концу матча на его счету было 28 спасений — лишь на одно меньше, чем у визави из «Голден Найтс».

И «Флорида» была невероятно близка к тому, чтобы сравнять счёт и перевести сражение в овертайм. Ещё во второй двадцатиминутке благодаря серии рикошетов одну шайбу отквитал Монтур с передачи Александра Баркова, а в начале заключительного игрового отрезка хоккеисты поменялись ролями. Канадец на скорости ворвался в зону и почти из-за ворот отдал поперечный пас на капитана, который молниеносно бросил в ближний угол без шансов для Хилла.

После этого хозяева окончательно воспряли духом и к концу периода перебросали «Вегас» — 12-8, однако больше ни один из ударов в створ не достиг цели. Не помогло ни достаточно рискованное решение главного тренера Пола Мориса снять вратаря за 2 минуты 26 секунд до финальной сирены, ни большинство, заработанное за 18 секунд до конца. В итоге матч завершился массовой потасовкой, в которой приняли активное участие Ткачук, Монтур и Хилл.

«В игре против любой из команд в этой лиге тяжело вернуться после счёта 0:3, но мы почти сделали это. Так что нужно найти положительные моменты и двигаться дальше», — констатировал капитан «Пантерз» Барков.

«Вегас» одержал седьмую гостевую победу в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ, улучшив клубный рекорд 2018 года, и находится всего в одном шаге от первого в своей истории Кубка Стэнли. Барбашёв же может стать двукратным обладателем трофея: четыре года назад он завоёвывал его в составе «Сент-Луиса».

«Эта игра сильно отличается от остальных — гораздо больше эмоций, гораздо больше всего. Все знают, что там будет. Думаю, нужно просто стараться играть. Это самое важное. А ещё это будет домашний матч, так что не будут равнодушными ни фанаты, ни все остальные. Эмоции накалятся до предела. Адреналин. Всё остальное. Самое главное — сохранять выдержку. Звено за звеном. Эти слова набили оскомину, но я чувствую уверенность», — сказал после матча Стивенсон.

Однако и «Флорида» сдаваться не собирается. Команда уже выбиралась из ровно такой же ситуации в первом раунде плей-офф, когда уступала 1-3 «Бостону». Пантеры тогда выиграли пятый и седьмой матчи на выезде и пошли дальше.

«Надо выиграть четыре матча. Сейчас счёт в серии 3-1. Знаю, что им нужна всего одна победа, а нам — три, но всё, что нам остаётся, — это думать об одной игре, которая вернёт серию во Флориду. В этом состоит наша цель. Именно это мы и хотим сделать в Вегасе — отправиться туда и попытаться выиграть тот матч», — резюмировал Барков.