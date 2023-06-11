«Вегас» и «Флорида» устроили массовую разборку после сирены в матче финала Кубка Стэнли
После финальной сирены между игроками команд началась массовая потасовка. В ситуацию вмешались арбитры, поэтому до полноценной драки дело не дошло. Болельщики в этот момент закидали лёд различными предметами.
Встреча в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершилась победой гостей — 3:2.
Таким образом, счёт в серии — 3-1 в пользу «Вегаса». Следующий матч пройдёт 14 июня в Парадайсе.
Ранее Сергей Бобровский заявил, что «Флорида» хорошо оборонялась в третьем матче финальной серии с «Вегасом».